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В Харьковской области поймали вора, который обокрал ребенка

Общество 12:36   10.09.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области поймали вора, который обокрал ребенка Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские разоблачили жителя Харьковщины, укравшего сумку с телефоном у 10-летнего мальчика, когда он ловил рыбу у озера.

В полицию 9 сентября около 13:30 поступило сообщение о том, что в поселке Зидьки Чугуевского района неизвестный похитил у 10-летнего мальчика сумку, в которой находился телефон. Ребенок описал вора, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили злоумышленника. Им оказался – 23-летний мужчина, временно проживающий в городе Змиев.

Правоохранители отметили, что мужчина сразу удалил информацию из телефона ребенка и собирался продать мобильник.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 12:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разоблачили жителя Харьковщины, укравшего сумку с телефоном у 10-летнего мальчика, когда он ловил рыбу у озера.".