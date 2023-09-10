В Харьковской области поймали вора, который обокрал ребенка
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские разоблачили жителя Харьковщины, укравшего сумку с телефоном у 10-летнего мальчика, когда он ловил рыбу у озера.
В полицию 9 сентября около 13:30 поступило сообщение о том, что в поселке Зидьки Чугуевского района неизвестный похитил у 10-летнего мальчика сумку, в которой находился телефон. Ребенок описал вора, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские установили злоумышленника. Им оказался – 23-летний мужчина, временно проживающий в городе Змиев.
Правоохранители отметили, что мужчина сразу удалил информацию из телефона ребенка и собирался продать мобильник.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разоблачили жителя Харьковщины, укравшего сумку с телефоном у 10-летнего мальчика, когда он ловил рыбу у озера.".