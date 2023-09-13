Live
  • Ср 13.09.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Трактор переехал вора, когда тот хотел его украсть из автосалона (видео)

Мир 14:13   13.09.2023
Оксана Якушко
Трактор переехал вора, когда тот хотел его украсть из автосалона (видео)

Необычный инцидент зафиксировали камеры наблюдения на парковке автосалона в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает издание News24online.

Вор пробрался на парковку и попытался украсть трактор. Чтобы завести машину, он встал между колёс и начал копаться в двигателе. Трактор внезапно пришёл в движение и переехал злоумышленника большой шиной.

 

Мужчина упал, затем вскочил на ноги, догнал трактор, который уже поехал, и запрыгнул в кабину.

Украденную технику нашли позже в 400 км от места преступления.

А вора задержали спустя несколько дней.

Читайте также: В Харьковской области поймали вора, который обокрал ребенка

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
13.09.2023, 09:29
Подрыв курсантов на Харьковщине: нашли кто принес «смертельный» снаряд
Подрыв курсантов на Харьковщине: нашли кто принес «смертельный» снаряд
13.09.2023, 13:47
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
12.09.2023, 09:52
«Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий
«Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий
13.09.2023, 13:12
Взрыв в Харькове: горела многоэтажка, пострадал мужчина (фото)
Взрыв в Харькове: горела многоэтажка, пострадал мужчина (фото)
13.09.2023, 14:29
В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных
В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных
13.09.2023, 15:26

Новости по теме:

20:10
Россияне обстреляли агропредприятие на Харьковщине, уничтожили комбайн – ГСЧС
20:45
В Харькове коммунальщики проверили готовность техники
12:36
В Харьковской области поймали вора, который обокрал ребенка
16:18
Надевал военную форму и брал топор: на Харьковщине поймали серийного вора
14:46
Заставили оккупантов идти пешком: на Купянском направлении разбили технику РФ

  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Трактор переехал вора, когда тот хотел его украсть из автосалона (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 14:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Необычный инцидент зафиксировали камеры наблюдения на парковке автосалона в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает издание News24online.".