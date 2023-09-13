Трактор переехал вора, когда тот хотел его украсть из автосалона (видео)

Необычный инцидент зафиксировали камеры наблюдения на парковке автосалона в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает издание News24online.

Вор пробрался на парковку и попытался украсть трактор. Чтобы завести машину, он встал между колёс и начал копаться в двигателе. Трактор внезапно пришёл в движение и переехал злоумышленника большой шиной.

Мужчина упал, затем вскочил на ноги, догнал трактор, который уже поехал, и запрыгнул в кабину.

Украденную технику нашли позже в 400 км от места преступления.

А вора задержали спустя несколько дней.