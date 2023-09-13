Трактор переехал вора, когда тот хотел его украсть из автосалона (видео)
Необычный инцидент зафиксировали камеры наблюдения на парковке автосалона в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает издание News24online.
Вор пробрался на парковку и попытался украсть трактор. Чтобы завести машину, он встал между колёс и начал копаться в двигателе. Трактор внезапно пришёл в движение и переехал злоумышленника большой шиной.
Мужчина упал, затем вскочил на ноги, догнал трактор, который уже поехал, и запрыгнул в кабину.
Украденную технику нашли позже в 400 км от места преступления.
А вора задержали спустя несколько дней.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 14:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Необычный инцидент зафиксировали камеры наблюдения на парковке автосалона в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает издание News24online.".