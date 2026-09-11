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Тяжелые наркотики изъяли у жителя Харькова: подробности

Происшествия 19:30   11.09.2026
Оксана Якушко
Тяжелые наркотики изъяли у жителя Харькова: подробности

Более 100 граммов амфетамина нашли во время обыска у харьковчанина правоохранители, сообщает Нацполиция.

На основании решения судьи Киевского райсуда Харькова полицейские провели обыск в доме 27-летнего харьковчанина.

Они нашли и изъяли упаковочные материалы, 22 свертка с зип-пакетами с порошкообразным веществом белого цвета, вещества зеленого цвета растительного происхождения примерно 25 г, 11 зип-пакетов с веществом зеленого цвета растительного происхождения и полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Изъятое порошкообразное вещество — это амфетамин. Ее масса составляет более 100 грамм.

Правоохранители задержали мужчину, следователи сообщили ему о подозрении.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 19:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 100 граммов амфетамина нашли во время обыска у харьковчанина правоохранители, сообщает Нацполиция.".