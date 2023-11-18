Разбил стекло в киоске и забрал ноутбук: в Харькове задержали грабителя

В Индустриальном районе правоохранители поймали 22-летнего мужчину, ограбившего киоск.

Злоумышленник разбил стекло в киоске и украл ноутбук, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 УКУ.

Также, по данным полиции, за прошедшие сутки в Харьковской области произошло 9 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы.