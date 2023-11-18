Разбил стекло в киоске и забрал ноутбук: в Харькове задержали грабителя
В Индустриальном районе правоохранители поймали 22-летнего мужчину, ограбившего киоск.
Злоумышленник разбил стекло в киоске и украл ноутбук, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 УКУ.
Также, по данным полиции, за прошедшие сутки в Харьковской области произошло 9 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы.
Читайте также: Безработный харьковчанин грабил супермаркеты города: его задержали
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: грабитель, киоск, полиция, разбил, стекло, украл, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Разбил стекло в киоске и забрал ноутбук: в Харькове задержали грабителя»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 14:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Индустриальном районе правоохранители поймали 22-летнего мужчину, ограбившего киоск.".