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Вероятно, разбил стекло в авто и убегал от копов: в Харькове поймали мужчину

Общество 14:05   28.01.2025
Виктория Яковенко
Вероятно, разбил стекло в авто и убегал от копов: в Харькове поймали мужчину Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харькове разыскали мужчину, который, вероятно, разбил стекло в чужом автомобиле.

Днем 27 января поступил вызов о том, что неизвестный на улице Владислава Зубенко разбил стекло в автомобиле заявителя. После чего мужчина ушел в неизвестном направлении, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители передали имеющуюся информацию в радиоэфир и приступили к поиску. На улице Гвардейцев-Широнинцев патрульные заметили похожего по описанию мужчину.

«Увидев патрульных, он начал убегать. Инспекторы сразу же догнали и остановили его для проверки. Впоследствии заявитель узнал гражданина и подтвердил, что именно он разбил стекло его автомобиля», – рассказали копы.

Для установления всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 14:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разыскали мужчину, который, вероятно, разбил стекло в чужом автомобиле.".