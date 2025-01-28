Вероятно, разбил стекло в авто и убегал от копов: в Харькове поймали мужчину

В Харькове разыскали мужчину, который, вероятно, разбил стекло в чужом автомобиле.

Днем 27 января поступил вызов о том, что неизвестный на улице Владислава Зубенко разбил стекло в автомобиле заявителя. После чего мужчина ушел в неизвестном направлении, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители передали имеющуюся информацию в радиоэфир и приступили к поиску. На улице Гвардейцев-Широнинцев патрульные заметили похожего по описанию мужчину.

«Увидев патрульных, он начал убегать. Инспекторы сразу же догнали и остановили его для проверки. Впоследствии заявитель узнал гражданина и подтвердил, что именно он разбил стекло его автомобиля», – рассказали копы.

Для установления всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.