Вероятно, разбил стекло в авто и убегал от копов: в Харькове поймали мужчину
В Харькове разыскали мужчину, который, вероятно, разбил стекло в чужом автомобиле.
Днем 27 января поступил вызов о том, что неизвестный на улице Владислава Зубенко разбил стекло в автомобиле заявителя. После чего мужчина ушел в неизвестном направлении, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Правоохранители передали имеющуюся информацию в радиоэфир и приступили к поиску. На улице Гвардейцев-Широнинцев патрульные заметили похожего по описанию мужчину.
«Увидев патрульных, он начал убегать. Инспекторы сразу же догнали и остановили его для проверки. Впоследствии заявитель узнал гражданина и подтвердил, что именно он разбил стекло его автомобиля», – рассказали копы.
Для установления всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Читайте также: «Любителя» дачного отдыха подозревают в работе на РФ: что нашли в его телефоне
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: патрульная полиция, разбили, стекло, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вероятно, разбил стекло в авто и убегал от копов: в Харькове поймали мужчину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 14:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разыскали мужчину, который, вероятно, разбил стекло в чужом автомобиле.".