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Ймовірно, розбив скло в авто й тікав від копів: у Харкові піймали чоловіка

Суспільство 14:05   28.01.2025
Вікторія Яковенко
Ймовірно, розбив скло в авто й тікав від копів: у Харкові піймали чоловіка Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові розшукали чоловіка, який, ймовірно, розбив скло в чужому автомобілі.

Вдень 27 січня надійшов виклик про те, що невідомий на вулиці Владислава Зубенка розбив скло в автомобілі заявника. Після чого чоловік пішов у невідомому напрямку, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Правоохоронці передали наявну інформацію у радіоефір та розпочали пошук. На вулиці Гвардійців-Широнінців патрульні помітили схожого за описом чоловіка.

«Побачивши патрульних, він почав втікати. Інспектори одразу наздогнали та зупинили його для перевірки. Згодом заявник впізнав громадянина та підтвердив, що саме він розбив скло його автівки», – розповіли копи.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 14:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові розшукали чоловіка, який, ймовірно, розбив скло в чужому автомобілі.".