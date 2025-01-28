Ймовірно, розбив скло в авто й тікав від копів: у Харкові піймали чоловіка

У Харкові розшукали чоловіка, який, ймовірно, розбив скло в чужому автомобілі.

Вдень 27 січня надійшов виклик про те, що невідомий на вулиці Владислава Зубенка розбив скло в автомобілі заявника. Після чого чоловік пішов у невідомому напрямку, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Правоохоронці передали наявну інформацію у радіоефір та розпочали пошук. На вулиці Гвардійців-Широнінців патрульні помітили схожого за описом чоловіка.

«Побачивши патрульних, він почав втікати. Інспектори одразу наздогнали та зупинили його для перевірки. Згодом заявник впізнав громадянина та підтвердив, що саме він розбив скло його автівки», – розповіли копи.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.