Ймовірно, розбив скло в авто й тікав від копів: у Харкові піймали чоловіка
У Харкові розшукали чоловіка, який, ймовірно, розбив скло в чужому автомобілі.
Вдень 27 січня надійшов виклик про те, що невідомий на вулиці Владислава Зубенка розбив скло в автомобілі заявника. Після чого чоловік пішов у невідомому напрямку, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Правоохоронці передали наявну інформацію у радіоефір та розпочали пошук. На вулиці Гвардійців-Широнінців патрульні помітили схожого за описом чоловіка.
«Побачивши патрульних, він почав втікати. Інспектори одразу наздогнали та зупинили його для перевірки. Згодом заявник впізнав громадянина та підтвердив, що саме він розбив скло його автівки», – розповіли копи.
Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Читайте також: “Любителя” дачного відпочинку підозрюють у роботі на РФ: що знайшли в телефоні
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: патрульная полиция, разбили, стекло, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ймовірно, розбив скло в авто й тікав від копів: у Харкові піймали чоловіка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 14:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові розшукали чоловіка, який, ймовірно, розбив скло в чужому автомобілі.".