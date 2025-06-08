Ранены три человека – российский БпЛА попал по киоску на Харьковщине

Российский БпЛА ударил по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.

ЧП произошло днем ​​8 июня в поселке — БпЛА попал в киоск. Медики оказывают необходимую помощь двум женщинам, 41 и 59 лет, а также 76-летнему мужчине.

Вчера около 21:20 россияне нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. 45-летний мужчина ранен. В поселке повреждены не менее 50 жилых домов. По предварительным данным, россияне ударили ФАБ-1500.

Читайте также: Отключать мобильную связь во время атак БпЛА предлагает волонтер из Харькова