Ранены три человека – российский БпЛА попал по киоску на Харьковщине
Российский БпЛА ударил по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.
ЧП произошло днем 8 июня в поселке — БпЛА попал в киоск. Медики оказывают необходимую помощь двум женщинам, 41 и 59 лет, а также 76-летнему мужчине.
Вчера около 21:20 россияне нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. 45-летний мужчина ранен. В поселке повреждены не менее 50 жилых домов. По предварительным данным, россияне ударили ФАБ-1500.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, киоск, поранений, старый салтов, ФАБ-1500;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 15:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА ударил по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.".