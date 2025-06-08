Live
  • Вс 08.06.2025
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.47
  • EUR 47.38

Ранены три человека – российский БпЛА попал по киоску на Харьковщине

Происшествия 15:28   08.06.2025
Оксана Якушко
Ранены три человека – российский БпЛА попал по киоску на Харьковщине

Российский БпЛА ударил по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.

ЧП произошло днем ​​8 июня в поселке — БпЛА попал в киоск. Медики оказывают необходимую помощь двум женщинам, 41 и 59 лет, а также 76-летнему мужчине.

Вчера около 21:20 россияне нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. 45-летний мужчина ранен. В поселке повреждены не менее 50 жилых домов. По предварительным данным, россияне ударили ФАБ-1500.

Читайте также: Отключать мобильную связь во время атак БпЛА предлагает волонтер из Харькова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 8 июня: шестеро погибших, 44 раненых
Новости Харькова — главное 8 июня: шестеро погибших, 44 раненых
08.06.2025, 15:40
Новости Харькова — главное 7 июня: КАБами по местам отдыха в центре в выходной
Новости Харькова — главное 7 июня: КАБами по местам отдыха в центре в выходной
07.06.2025, 23:26
Отключать мобильную связь во время атак БпЛА предлагает волонтер из Харькова
Отключать мобильную связь во время атак БпЛА предлагает волонтер из Харькова
08.06.2025, 11:39
Ранены три человека – российский БпЛА попал по киоску на Харьковщине
Ранены три человека – российский БпЛА попал по киоску на Харьковщине
08.06.2025, 15:28
На любимых харьковчанами пляжах запретили купаться летом: почему
На любимых харьковчанами пляжах запретили купаться летом: почему
08.06.2025, 13:49
Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState
Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState
08.06.2025, 16:42

Новости по теме:

09:25
В Харькове — прилеты в дома, трое погибших, женщину спасли из-под завалов
04:45
Харьков переживает самую мощную атаку за все время войны — Терехов
18:49
Саперы нашли боевую часть российского БпЛА в Харькове (фото)
21:41
Как ГУР отправляли российских окупантов в стратосферу на Харьковщине (видео)
11:28
Что сделали с дроном, который упал в Харькове и не взорвался (фото, видео)

Вы читали новость: «Ранены три человека – российский БпЛА попал по киоску на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 15:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА ударил по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.".