Обещал отвезти вещи на оккупированные территории: поймали мошенника из Чугуева

В Харьковской области разоблачили 20-летнего безработного жителя Чугуева, который размещал фейковые объявления о перевозке вещей на оккупированные территории Украины.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в переписке с потерпевшими мужчина предоставлял номер банковской карты и предупреждал, что без предоплаты не сможет предоставить услугу. После поступления средств блокировал потерпевших.

Полицейские установили двух пострадавших от мошеннических действий злоумышленника. Один из них перечислил на карту мошенника 1500 гривен, второй – 1000 гривен.

Дома у злоумышленника изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и компьютерную технику.

14 декабря мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.