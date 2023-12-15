Обещал отвезти вещи на оккупированные территории: поймали мошенника из Чугуева
В Харьковской области разоблачили 20-летнего безработного жителя Чугуева, который размещал фейковые объявления о перевозке вещей на оккупированные территории Украины.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в переписке с потерпевшими мужчина предоставлял номер банковской карты и предупреждал, что без предоплаты не сможет предоставить услугу. После поступления средств блокировал потерпевших.
Полицейские установили двух пострадавших от мошеннических действий злоумышленника. Один из них перечислил на карту мошенника 1500 гривен, второй – 1000 гривен.
Дома у злоумышленника изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и компьютерную технику.
14 декабря мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вещи, мошенник, оккупированные, суд, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 16:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области разоблачили 20-летнего безработного жителя Чугуева, который размещал фейковые объявления о перевозке вещей на оккупированные территории Украины.".