Live
  • Пт 15.12.2023
    • Харьков
  •   -6°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Обещал отвезти вещи на оккупированные территории: поймали мошенника из Чугуева

Общество 16:32   15.12.2023
Виктория Яковенко
Обещал отвезти вещи на оккупированные территории: поймали мошенника из Чугуева

В Харьковской области разоблачили 20-летнего безработного жителя Чугуева, который размещал фейковые объявления о перевозке вещей на оккупированные территории Украины.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в переписке с потерпевшими мужчина предоставлял номер банковской карты и предупреждал, что без предоплаты не сможет предоставить услугу. После поступления средств блокировал потерпевших.

Полицейские установили двух пострадавших от мошеннических действий злоумышленника. Один из них перечислил на карту мошенника 1500 гривен, второй – 1000 гривен.

Дома у злоумышленника изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и компьютерную технику.

14 декабря мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Читайте также: На Харьковщине промышлял рецидивист: обворовывал автоматы с водой и не только

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)
Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)
15.12.2023, 14:11
Почему в Харькове мигает свет — информация облэнерго
Почему в Харькове мигает свет — информация облэнерго
14.12.2023, 20:23
Главные новости Харькова 15.12: ДРГ, отключалось отопление, удар С-300
Главные новости Харькова 15.12: ДРГ, отключалось отопление, удар С-300
15.12.2023, 14:50
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
15.12.2023, 09:29
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
14.12.2023, 12:16
Обещал отвезти вещи на оккупированные территории: поймали мошенника из Чугуева
Обещал отвезти вещи на оккупированные территории: поймали мошенника из Чугуева
15.12.2023, 16:32

Новости по теме:

16:14
Пожар на рынке в Харькове тушили 80 спасателей (фото, видео)
14:36
В Харькове — масштабный пожар на рынке: горит около 14 павильонов
14:15
Двое офицеров охраны обворовывали пассажиров аэропорта, проходивших сканер
16:00
Японец-волонтер Фуминори из Харькова получил на Укрпочте разграбленную посылку
17:15
Корона и гитара. Вещи рок-легенды Фредди Меркьюри выставят на аукцион

Вы читали новость: «Обещал отвезти вещи на оккупированные территории: поймали мошенника из Чугуева»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 16:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области разоблачили 20-летнего безработного жителя Чугуева, который размещал фейковые объявления о перевозке вещей на оккупированные территории Украины.".