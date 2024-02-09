За те, що харків’ян проганяють із газонів парків, мерія заплатить 10 млн грн
Приватні охоронці одержують близько 10 мільйонів гривень за патрулювання харківських парків, повідомляє ХАЦ.
СКП “Харківзеленбуд” уклало угоду з ТОВ “Всеукраїнська охоронна компанія” на охорону парків та скверів на 2024 рік вартістю 9,81 млн грн.
Про це стало відомо з сайту “Prozorro”.
Мова йде про охорону парків та скверів, зокрема Саржиного Яру, саду імені Шевченка, парку “Перемога”, скверу “Стрілка”. Фактично всі зелені зони міста, за винятком Центрального парку.
Одна година патрулювання охоронцем коштує 42 гривні. Варто сказати, що це навіть трохи менше, ніж торік. Але в договорі на охорону у 2023 році кількість годин було значно більшою.
За січень 2024 року ТОВ “Всеукраїнська охоронна компанія” отримала від комунальників за охорону зелених зон 1,62 млн грн, або 5 2375 гривень на добу.
Ця сума не надто відрізняється від минулорічної. У 2023 році охоронці за січень отримували близько 55 000 гривень. При цьому сума угоди з тодішнім підрядником – ТОВ “Професійна охорона” – складала 21,25 млн грн.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: газон, гроші, мерія, охрана, охранник, парк, Харків;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приватні охоронці одержують близько 10 мільйонів гривень за патрулювання харківських парків, повідомляє ХАЦ.".