Національний кешбек згортають? Відомо, чому досі не було виплати за вересень

Суспільство 20:15   28.11.2025
Олена Нагорна
Виплата за програмою “Національний кешбек” за вересень відбудеться 29-30 листопада. Близько 3,8 мільйона українців загалом перерахують понад 598 мільйонів гривень, накопичених за покупки українських товарів у вересні.

“Ми виплачуємо користувачам рекордні 598 млн гривень кешбеку. Виплата відбувається з невеликою затримкою, викликаною потребою перерозподілу коштів”, – зазначає заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа, передає сайт ХОВА.

Виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня. Виплата за листопад – планово в кінці грудня. Виплата за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно в кінці наступного місяця за попередній.

“Раніше в ЗМІ була поширена інформація про нібито згортання програми Національний кешбек. Ця інформація є неправдивою і не відповідає дійсності”, – йдеться в публікації.

Тим часом у вересні українці придбали товарів місцевого виробництва, внесених в програму, на суму понад 5,9 мільярда гривень. До Національного кешбеку долучилися нові компанії, і загальна кількість виробників та продавців, що беруть у ньому участь, зросла до понад 1870. Програма продовжить працювати й у 2026 році.

Кошти, отримані за програмою, можна витратити на комунальні послуги, ліки та книги, зареєстровані у програмі, а також на поштові послуги і благодійність. Невдовзі користувачі зможуть витратити Національний кешбек на харчові продукти українського виробництва (окрім підакцизних товарів).

Що дає програма?

Національний кешбек повертає покупцеві 10% вартості товарів українського виробництва – це близько 400 тисяч позицій, що беруть участь у програмі. Товари можна перевірити через сканер у застосунку “Дія” або на сайті “Зроблено в Україні”. Покупки мають бути зроблені в магазині, який є учасником програми, оплачені карткою, виданий фіскальний чек.

Як приєднатися до програми?  

Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку Дія, де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку “Національний кешбек”. Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття – перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.

Продавці та виробники мають подати заяву про приєднання на порталі “Дія”,  щоб долучитися до програми.

Проєкт реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Нацбанком, Кабміном, Державною податковою службою, Ощадбанком та уповноваженими банками України і Урядовим контактним центром. Технологічним партнером у реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard, операційним партнером – Visa.

Автор: Олена Нагорна
