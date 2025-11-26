Live

Ще один Центр життєстійкості відкриють у Краснокутській громаді на Харківщині

Суспільство 18:56   26.11.2025
Підготовку до відкриття Центру життєстійкості у Краснокутській громаді обговорили заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська та представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Центр життєстійкості у Краснокутській громаді працюватиме за принципом «єдиного вікна» – усі мешканці громади зможуть отримати тут комплекс послуг: у приміщенні облаштовано дитячий простір, кімнати для психологічної підтримки, проведення тренінгів та консультацій, повідомляється на сайті ХОВА.

Фахівці перенаправлятимуть осіб, які звернулися до Центру, до інших суб’єктів надання послуг з урахуванням їхніх потреб, надаватимуть допомогу в установленні контактів зі службами, організаціями, зокрема з питань отримання соціальних, медичних, реабілітаційних та інших послуг.

Для підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на базі ЦЖ буде відкрито Центр для дитини та сім’ї.

«Розбудова Центрів життєстійкості — це інвестиція в розвиток соціальних послуг та психічного здоров’я наших громад. Харківська область продовжує розширювати мережу таких центрів, що дозволяє покращити доступність надання допомоги населенню. Дякуємо Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) за плідну співпрацю й підтримку важливих регіональних ініціатив», — зазначила Ковальська.

