Ще один Центр життєстійкості відкриють у Краснокутській громаді на Харківщині
Підготовку до відкриття Центру життєстійкості у Краснокутській громаді обговорили заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська та представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Центр життєстійкості у Краснокутській громаді працюватиме за принципом «єдиного вікна» – усі мешканці громади зможуть отримати тут комплекс послуг: у приміщенні облаштовано дитячий простір, кімнати для психологічної підтримки, проведення тренінгів та консультацій, повідомляється на сайті ХОВА.
Фахівці перенаправлятимуть осіб, які звернулися до Центру, до інших суб’єктів надання послуг з урахуванням їхніх потреб, надаватимуть допомогу в установленні контактів зі службами, організаціями, зокрема з питань отримання соціальних, медичних, реабілітаційних та інших послуг.
Для підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на базі ЦЖ буде відкрито Центр для дитини та сім’ї.
«Розбудова Центрів життєстійкості — це інвестиція в розвиток соціальних послуг та психічного здоров’я наших громад. Харківська область продовжує розширювати мережу таких центрів, що дозволяє покращити доступність надання допомоги населенню. Дякуємо Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) за плідну співпрацю й підтримку важливих регіональних ініціатив», — зазначила Ковальська.
Читайте також: Відновлення та бізнес – представниця ПРООН у Харкові про пріоритети
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, социальная помощь, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ще один Центр життєстійкості відкриють у Краснокутській громаді на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 18:56;