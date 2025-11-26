Live

Еще один Центр жизнестойкости откроется в Краснокутской громаде на Харьковщине

Общество 18:56   26.11.2025
Елена Нагорная
Фото: ХОВА

Подготовку к открытию Центра жизнестойкости в Краснокутской громаде обсудили заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская и представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Центр жизнестойкости в Краснокутской громаде будет работать по принципу «единого окна» – все жители могут получить здесь комплекс услуг: в помещении оборудованы детская зона, комнаты для психологической поддержки, проведения тренингов и консультаций, сообщается на сайте ХОВА.

Специалисты будут перенаправлять лиц, обратившихся в центр, к другим субъектам предоставления услуг с учетом их потребностей, оказывать помощь в установлении контактов со службами, организациями, в частности по вопросам получения социальных, медицинских, реабилитационных и других услуг.

Для поддержки семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, на базе ЦЖ будет открыт Центр для ребенка и семьи.

«Развитие Центров жизнестойкости — это инвестиция в развитие социальных услуг и психического здоровья наших громад. Харьковская область продолжает расширять сеть таких центров, что позволяет улучшить доступность оказания помощи населению… Благодарим Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) за плодотворное сотрудничество и поддержку важных региональных инициатив», — отметила Ковальская.

