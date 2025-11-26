Еще один Центр жизнестойкости откроется в Краснокутской громаде на Харьковщине
Подготовку к открытию Центра жизнестойкости в Краснокутской громаде обсудили заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская и представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Центр жизнестойкости в Краснокутской громаде будет работать по принципу «единого окна» – все жители могут получить здесь комплекс услуг: в помещении оборудованы детская зона, комнаты для психологической поддержки, проведения тренингов и консультаций, сообщается на сайте ХОВА.
Специалисты будут перенаправлять лиц, обратившихся в центр, к другим субъектам предоставления услуг с учетом их потребностей, оказывать помощь в установлении контактов со службами, организациями, в частности по вопросам получения социальных, медицинских, реабилитационных и других услуг.
Для поддержки семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, на базе ЦЖ будет открыт Центр для ребенка и семьи.
«Развитие Центров жизнестойкости — это инвестиция в развитие социальных услуг и психического здоровья наших громад. Харьковская область продолжает расширять сеть таких центров, что позволяет улучшить доступность оказания помощи населению… Благодарим Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) за плодотворное сотрудничество и поддержку важных региональных инициатив», — отметила Ковальская.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, социальная помощь, хова;
Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 18:56