Додаткові 50 млрд грн на “соціалку” у 2026 році: що профінансують із бюджету

Пресслужба Кабміну опублікувала інформацію про заплановані витрати на “соціалку” у 2026 році, які заклали до держбюджету.

За даними КМУ, загальний обсяг видатків Мінсоцполітики на соціальну підтримку громадян становить 468,5 млрд грн – на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

“Під час формування показників бюджету-2026 основний акцент спрямовано на підтримку людей, які потрапили у складні життєві обставини внаслідок війни, втратили доходи та роботу. Зокрема, підвищено розмір прожиткового мінімуму на 9,9% порівняно з 2025 роком. Загальна сума видатків на соціальні виплати і допомоги становить 133,5 млрд грн (зокрема субвенція 1,5 млрд на підтримку регіонів для формування фондів житла для внутрішньо переміщених осіб у сільській місцевості)“, – зазначили в повідомленні уряду.

Наразі різні соціальні виплати отримують понад 5 млн громадян України. Усі ці зобов’язання держава має намір виконати. Крім того, на нові заходи щодо підтримки українських сімей у бюджеті-2026 заклали 24,5 млрд грн. Найбільш суттєві зміни стосуватимуться виплат на дітей:

одноразова виплата при народженні дитини зросте з 10 000 грн до 50 000 грн;

щомісячна допомога для догляду за дитиною до однорічного віку — з 860 грн до 7 000 грн (за дитиною з інвалідністю — до 10 500 грн);

запроваджується нова програма “єЯсла” — 8 000 грн щомісяця для догляду за дитиною віком від 1 до 3 років (за дитиною з інвалідністю — 12 000 грн) за умови виходу матері або іншого законного представника дитини, які фактично здійснювали догляд, на роботу;

надання одноразової грошової допомоги учням перших класів “Пакунок школяра” — 5 000 гривень.

На виплату субсидій та підтримку населення у придбанні дров та газу передбачили 42,3 млрд гривень (для орієнтовно 2,7 млн домогосподарств). Також збільшують трансферт для Пенсійного фонду України до 251,3 млрд грн (+14,4 млрд грн порівняно з 2025 роком).

“Це дозволить забезпечити всі зобов’язання державного бюджету на виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за бюджетні кошти”, – зазначили в Кабміні.

З 1 березня проведуть щорічну індексацію пенсій (коефіцієнт визначать у лютому 2026 року).

На підтримку осіб з інвалідністю спрямують 9,9 млрд грн (+3,2 млрд грн порівняно з 2025 роком). Ці кошти підуть на забезпечення “повної потреби у протезуванні та отриманні допоміжних засобів реабілітації”.

Крім того, 1,6 млрд грн передбачили на фінансування у 2026 році програм та заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку сімейних форм виховання тощо.