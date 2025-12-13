У Харкові провели виїзне засідання Кабміну: що вирішували

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко опублікувала селфі на тлі Держпрому в Харкові та повідомила про рішення уряду.

12 грудня Харківську область відвідало все українське керівництво разом: президент України Володимир Зеленський та головком ЗСУ Олександр Сирський побували під Куп’янськом, перша леді Олена Зеленська відвідала навчальні заклади регіону, а прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що також відбулося виїзне засідання Кабміну в Харкові.

Уряд розподілив 1,6 млрд грн додаткової дотації за IV квартал 2025 року місцевим бюджетам. Також 1,8 млрд грн із резервного фонду виділили на утримання доріг у прифронтових областях.

“1,46 млрд грн виділені для Агентства відновлення на дороги державного значення у Харківській, Миколаївській та Одеській областях”, – зазначила Свириденко, наголосивши, що ремонти проводять “за численними зверненнями від ЗСУ”.

Також виділили 665,4 млн грн на закупівлю палива для дев’яти прифронтових регіонів.

“Цей ресурс забезпечить роботу резервних джерел живлення для об’єктів життєзабезпечення — лікарень, шкіл, укриттів, водоканалів”, – пояснила прем’єр-міністерка.

Вона також повідомила, що в Харкові зустрілася зі студентами ХНУ ім. В.Н. Каразіна, побувала в підземній школі та на відновленій після “прильоту” друкарні “Фактор-друк”.