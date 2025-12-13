У Харкові провели виїзне засідання Кабміну: що вирішували
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко опублікувала селфі на тлі Держпрому в Харкові та повідомила про рішення уряду.
12 грудня Харківську область відвідало все українське керівництво разом: президент України Володимир Зеленський та головком ЗСУ Олександр Сирський побували під Куп’янськом, перша леді Олена Зеленська відвідала навчальні заклади регіону, а прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що також відбулося виїзне засідання Кабміну в Харкові.
Уряд розподілив 1,6 млрд грн додаткової дотації за IV квартал 2025 року місцевим бюджетам. Також 1,8 млрд грн із резервного фонду виділили на утримання доріг у прифронтових областях.
“1,46 млрд грн виділені для Агентства відновлення на дороги державного значення у Харківській, Миколаївській та Одеській областях”, – зазначила Свириденко, наголосивши, що ремонти проводять “за численними зверненнями від ЗСУ”.
Також виділили 665,4 млн грн на закупівлю палива для дев’яти прифронтових регіонів.
Читайте також: “Багато росіян говорили про Куп’янськ – ми бачимо”: Зеленський відвідав місто 📹
“Цей ресурс забезпечить роботу резервних джерел живлення для об’єктів життєзабезпечення — лікарень, шкіл, укриттів, водоканалів”, – пояснила прем’єр-міністерка.
Вона також повідомила, що в Харкові зустрілася зі студентами ХНУ ім. В.Н. Каразіна, побувала в підземній школі та на відновленій після “прильоту” друкарні “Фактор-друк”.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: кабмін, новини Харкова, Юлия Свириденко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові провели виїзне засідання Кабміну: що вирішували», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2025 в 10:00;