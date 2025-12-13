Live

У Харкові провели виїзне засідання Кабміну: що вирішували

Політика 10:00   13.12.2025
Оксана Горун
У Харкові провели виїзне засідання Кабміну: що вирішували

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко опублікувала селфі на тлі Держпрому в Харкові та повідомила про рішення уряду.

12 грудня Харківську область відвідало все українське керівництво разом: президент України Володимир Зеленський та головком ЗСУ Олександр Сирський побували під Куп’янськом, перша леді Олена Зеленська відвідала навчальні заклади регіону, а прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що також відбулося виїзне засідання Кабміну в Харкові.

Уряд розподілив 1,6 млрд грн додаткової дотації за IV квартал 2025 року місцевим бюджетам. Також 1,8 млрд грн із резервного фонду виділили на утримання доріг у прифронтових областях.

“1,46 млрд грн виділені для Агентства відновлення на дороги державного значення у Харківській, Миколаївській та Одеській областях”, – зазначила Свириденко, наголосивши, що ремонти проводять “за численними зверненнями від ЗСУ”.

Також виділили 665,4 млн грн на закупівлю палива для дев’яти прифронтових регіонів.

Читайте також: “Багато росіян говорили про Куп’янськ – ми бачимо”: Зеленський відвідав місто 📹

“Цей ресурс забезпечить роботу резервних джерел живлення для об’єктів життєзабезпечення — лікарень, шкіл, укриттів, водоканалів”, – пояснила прем’єр-міністерка.

Вона також повідомила, що в Харкові зустрілася зі студентами ХНУ ім. В.Н. Каразіна, побувала в підземній школі та на відновленій після “прильоту” друкарні “Фактор-друк”.

Автор: Оксана Горун
