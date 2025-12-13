В Харькове провели выездное заседание Кабмина: что решали

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко опубликовала селфи на фоне Госпрома в Харькове и сообщила о решениях правительства.

12 декабря Харьковскую область посетило все украинское руководство разом: президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский побывали под Купянском, первая леди Елена Зеленская посетила учебные заведения региона, а премьер Юлия Свириденко сообщила, что также состоялось выездное заседание Кабмина в Харькове.

Правительство распределило 1,6 млрд грн дополнительной дотации за IV квартал 2025 года местным бюджетам. Также 1,8 млрд грн из резервного фонда выделили на содержание дорог в прифронтовых областях.

«1,46 млрд грн выделено для Агентства восстановления на дороги государственного значения в Харьковской, Николаевской и Одесской областях», — отметила Свириденко, подчеркнув, что ремонты проводят «по многочисленным обращениям от ВСУ».

Также выделили 665,4 млн грн на закупку топлива для девяти прифронтовых регионов.

«Этот ресурс обеспечит работу резервных источников питания для объектов жизнеобеспечения – больниц, школ, укрытий, водоканалов», — пояснила премьер-министр.

Она также сообщила, что в Харькове встретилась со студентами ХНУ им. В.Н. Каразина, побывала в подземной школе и на восстановленной после «прилета» типографии «Фактор-друк».