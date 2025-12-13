Live

В Харькове провели выездное заседание Кабмина: что решали

Политика 10:00   13.12.2025
Оксана Горун
В Харькове провели выездное заседание Кабмина: что решали Фото: Юлия Свириденко/Telegram

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко опубликовала селфи на фоне Госпрома в Харькове и сообщила о решениях правительства.

12 декабря Харьковскую область посетило все украинское руководство разом: президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский побывали под Купянском, первая леди Елена Зеленская посетила учебные заведения региона, а премьер Юлия Свириденко сообщила, что также состоялось выездное заседание Кабмина в Харькове.

Правительство распределило 1,6 млрд грн дополнительной дотации за IV квартал 2025 года местным бюджетам. Также 1,8 млрд грн из резервного фонда выделили на содержание дорог в прифронтовых областях.

«1,46 млрд грн выделено для Агентства восстановления на дороги государственного значения в Харьковской, Николаевской и Одесской областях», — отметила Свириденко, подчеркнув, что ремонты проводят «по многочисленным обращениям от ВСУ».

Также выделили 665,4 млн грн на закупку топлива для девяти прифронтовых регионов.

Читайте также: «Много россияне говорили о Купянске – мы видим»: Зеленский посетил город 📹

«Этот ресурс обеспечит работу резервных источников питания для объектов жизнеобеспечения – больниц, школ, укрытий, водоканалов», — пояснила премьер-министр.

Она также сообщила, что в Харькове встретилась со студентами ХНУ им. В.Н. Каразина, побывала в подземной школе и на восстановленной после «прилета» типографии «Фактор-друк».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Первая леди приезжала на Харьковщину: в лицее внедряют инновационный проект
Первая леди приезжала на Харьковщину: в лицее внедряют инновационный проект
12.12.2025, 20:22
Новости Харькова — главное 13 декабря: последствия атаки БпЛА, мощный ветер
Новости Харькова — главное 13 декабря: последствия атаки БпЛА, мощный ветер
13.12.2025, 09:10
«Складывается неприятная ситуация». Что пытается сделать РФ возле Волчанска
«Складывается неприятная ситуация». Что пытается сделать РФ возле Волчанска
11.12.2025, 13:49
Взорвали дом: зачистку стратегического микрорайона Купянска показали в ВСУ 📹
Взорвали дом: зачистку стратегического микрорайона Купянска показали в ВСУ 📹
12.12.2025, 21:38
Бюветы с бесплатной водой в Харькове: сколько их будет до начала 2026-го
Бюветы с бесплатной водой в Харькове: сколько их будет до начала 2026-го
12.12.2025, 13:23
Мощный ветер на Харьковщине: сообщают о падении деревьев на дороги (видео)
Мощный ветер на Харьковщине: сообщают о падении деревьев на дороги (видео)
13.12.2025, 08:19

Новости по теме:

31.10.2025
В Харькове станет на один вуз меньше? Кабмин выдал распоряжение, детали
23.09.2025
Почему бизнес возвращается в Харьков — интервью президента АЧР Чумака
22.09.2025
Ракетный удар возле окружной Харькова, снесут дом — итоги 22 сентября (видео)
22.09.2025
Харьковщина получит миллионы на защиту энергетики – нардеп (документ)
15.09.2025
Госбюджет-2026: расходы почти вдвое больше доходов и 2,8 трлн грн на оборону


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове провели выездное заседание Кабмина: что решали», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2025 в 10:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министр Украины Юлия Свириденко опубликовала селфи на фоне Госпрома в Харькове и сообщила о решениях правительства".