Национальный кэшбэк сворачивают? Известно, почему не было выплаты за сентябрь
Выплата по программе «Национальный кэшбэк» за сентябрь состоится 29-30 ноября. Около 3,8 миллиона украинцам в общей сложности перечислят более 598 миллионов гривен, накопленных за покупки украинских товаров в сентябре.
«Выплата происходит с небольшой задержкой, вызванной необходимостью перераспределения средств», — отмечает замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа, передает сайт ХОВА.
Выплата средств за октябрь ожидается во второй декаде декабря. Выплата за ноябрь – планово в конце декабря. Выплата за декабрь состоится планово в феврале 2026 года и далее ежемесячно в конце следующего месяца за предыдущий.
«Ранее в СМИ была распространена информация о якобы сворачивании программы Национальный кэшбэк. Эта информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в публикации.
Между тем, в сентябре украинцы приобрели товаров местного производства, включенных в программу, на сумму более 5,9 миллиарда гривен. К Национальному кэшбэку присоединились новые компании, и общее количество производителей и продавцов, участвующих в нем, выросло до более чем 1870. Программа продолжит работать и в 2026 году.
Средства, полученные по программе, можно потратить на коммунальные услуги, лекарства и книги, зарегистрированные в программе, а также на почтовые услуги и благотворительность. Вскоре пользователи смогут потратить Национальный кэшбэк на продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).
Что дает программа?
Национальный кэшбэк возвращает покупателю 10% стоимости товаров украинского производства – это около 400 тысяч позиций, участвующих в программе. Товары можно проверить через сканер в приложении «Дія» или на сайте «Зроблено в Україні». Покупки должны быть сделаны в магазине, который является участником программы, оплачены картой, выдан фискальный чек.
Как присоединиться к программе?
Покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении «Дія», где выбрать один из 20 банков-участников программы и открыть в нем карту «Национальный кэшбэк». При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия – проверить в «Дії», правильно ли выбрана карта.
Продавцы и производители должны подать заявление о присоединении на портале «Дія».
Проект реализуется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Нацбанком, Кабмином, Государственной налоговой службой, Ощадбанком и уполномоченными банками Украины и Правительственным контактным центром. Технологическим партнером выступает международная платежная система Mastercard, а операционным партнером — Visa.
