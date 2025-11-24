Live

«Теплая зима»: кто на Харьковщине может получить 6500 грн от государства

Общество 21:29   24.11.2025
Елена Нагорная
«Теплая зима»: кто на Харьковщине может получить 6500 грн от государства

Правительство запустило социальную программу «Теплая зима» на период отопительного сезона 2025–2026 годов, чтобы поддержать наиболее уязвимые категории населения.

Выплаты поступают на «Дія.Картку» или специальный банковский счет. Сумма выплаты – 6500 гривен. Использовать помощь нужно в течение 180 дней с момента получения. Средства можно будет потратить на теплую одежду, зимнюю обувь, необходимые бытовые вещи или лекарства, информирует пресс-служба ХОВА.

«Программа зимней поддержки – важная составляющая помощи украинцам от государства во время отопительного сезона. Для жителей прифронтовой Харьковщины – это весомая помощь», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Кто получит помощь:
• дети, над которыми установлена опека или попечительство;
• дети-сироты с инвалидностью и дети, лишенные родительской опеки, с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
• дети из числа внутренне перемещенных лиц;
• лица с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц;
• дети из малообеспеченных семей;
• одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Получить помощь можно онлайн через приложение «Дія» или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Читайте также: Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
24.11.2025, 15:31
Новости Харькова – главное 24 ноября: последствия ударов, прогноз на декабрь
Новости Харькова – главное 24 ноября: последствия ударов, прогноз на декабрь
24.11.2025, 20:30
Такого тепла в Харькове не было 63 года: город установил очередной рекорд
Такого тепла в Харькове не было 63 года: город установил очередной рекорд
24.11.2025, 10:20
В ДТП погиб депутат Харьковского облсовета
В ДТП погиб депутат Харьковского облсовета
24.11.2025, 16:17
Большую вербу спилили коммунальщики в Саржином Яру (фото, видео)
Большую вербу спилили коммунальщики в Саржином Яру (фото, видео)
24.11.2025, 14:22
«Теплая зима»: кто на Харьковщине может получить 6500 грн от государства
«Теплая зима»: кто на Харьковщине может получить 6500 грн от государства
24.11.2025, 21:29

Новости по теме:

23.11.2025
В харьковском Пенсионном фонде заявили о фейках про выплаты
19.10.2025
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос
20.09.2025
Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
01.09.2025
«Пакет школьника»: кто имеет право на выплату в 5 тыс. грн, объяснили в ХОВА
29.07.2025
По 5000 грн дадут родителям первоклашек в Харькове и области: как оформить


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Теплая зима»: кто на Харьковщине может получить 6500 грн от государства», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2025 в 21:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство запустило социальную программу «Теплая зима» на период отопительного сезона 2025–2026 годов, чтобы поддержать наиболее уязвимые категории населения.".