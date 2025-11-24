«Теплая зима»: кто на Харьковщине может получить 6500 грн от государства

Правительство запустило социальную программу «Теплая зима» на период отопительного сезона 2025–2026 годов, чтобы поддержать наиболее уязвимые категории населения.

Выплаты поступают на «Дія.Картку» или специальный банковский счет. Сумма выплаты – 6500 гривен. Использовать помощь нужно в течение 180 дней с момента получения. Средства можно будет потратить на теплую одежду, зимнюю обувь, необходимые бытовые вещи или лекарства, информирует пресс-служба ХОВА.

«Программа зимней поддержки – важная составляющая помощи украинцам от государства во время отопительного сезона. Для жителей прифронтовой Харьковщины – это весомая помощь», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Кто получит помощь:

• дети, над которыми установлена опека или попечительство;

• дети-сироты с инвалидностью и дети, лишенные родительской опеки, с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

• дети из числа внутренне перемещенных лиц;

• лица с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц;

• дети из малообеспеченных семей;

• одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Получить помощь можно онлайн через приложение «Дія» или офлайн в отделении Пенсионного фонда.