Оцифрована ли ваша трудовая книжка и насколько верно: как проверить

Пенсионный фонд разместил подробную инструкцию, воспользовавшись которой каждый гражданин Украины может проверить, как в представлении государства выглядит его трудовая книжка.

Проверить записи стоит каждому, даже тем, кто не собирается на пенсию «уже завтра». Ведь закон №1217 дал гражданам пять лет на то, чтобы перевести бумажные трудовые в электронный формат. Этот срок истечет 10 июня 2026 года, пишет «Главком». Процесс оцифровки включает в себя сканирование всех страниц трудовой книжки и документов, подтверждающих страховой стаж.

«Скан-копию трудовой книжки для оцифровки в Пенсионный фонд Украины через веб портал электронных услуг Фонда может предоставить как работник, так и его страхователь. После ее оцифровки сведения о трудовой деятельности работника отображаются в его личном кабинете на веб портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/)», — поясняют в Пенсионном фонде.

Чтобы проверить, какие сведения о вашем трудовом стаже есть на портале, необходимо войти в личный кабинет, авторизовавшись одним из удобных способов: с использованием квалифицированной электронной подписи; через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью «Дія.Підпис». Информация о трудовой деятельности находится в разделе «Электронная трудовая книжка».

Чтобы ознакомиться с записями своей «трудовой», в этом разделе необходимо выбрать вкладку «Данные ЭТК».

«В закладке «Записи трудовой книжки (За СПОВ)» отображается информация о трудовых отношениях наемного работника, которая сформирована автоматически по данным отчетов работодателей (ранее за период с 01.01.1998). В закладке «Оцифрованная ЭТК» размещены данные по результатам оцифровки сведений о трудовых отношениях в соответствии с предоставленной сканированной трудовой книжкой. В закладке «Скан-копии трудовой книжки» размещены скан копии бумажной трудовой книжки (предоставленные застрахованным лицом или страхователем). В то же время на главной странице в личном кабинете человека указаны итоговые данные о приобретенном страховом стаже, рассчитанном автоматически в соответствии с требованиями Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», — пояснили в ПФ.

Также есть раздел «Мои обращения», где можно увидеть комментарии специалиста, обрабатывавшего ваши документы — они появляются в случае, если при обработке скан-копий обнаружат несоответствие в оформлении трудовой книжки, содержании записей и так далее.

Если вы вовремя не озаботитесь оцифровкой трудовой книжки, можете потерять часть страхового стажа, а значит — и размер пенсионных выплат.