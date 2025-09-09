Скільки харків’ян отримали сертифікати з єВідновлення, розказав Терехов
Харків’яни вже отримали сертифікати на квартири та приватні будинки, розповів мер Ігор Терехов в ефірі телемарафону.
«Сьогодні ми вже передали до Києва 30 тисяч 600 заявок, які йдуть по є Відновленню, і нагадую, що ця система працює для пошкоджених будинків. І схвалено вже 17 тисяч заявок, люди отримали кошти в розмірі практично 1,5 мільярда гривень», – розповів Терехов.
Також у Харкові міська влада власним коштом відновила з початку війни 1400 домів для мешканців міста.
Але є й чимало будівель, які неможливо сьогодні відбудувати. Від мешканців повністю зруйнованих житлових будинків сьогодні є 5 тисяч заявок.
«І я хочу сказати, що вже схвалено 1758 заявок і людям нараховано практично 3 мільярда гривень щодо компенсації. І вони можуть на ці кошти, тобто, за ці сертифікати отримати житло. Вже отримали на квартири 1359 сертифікатів. А сертифікати по приватним будинкам надали 135 людям», – зазначив Ігор Терехов.
