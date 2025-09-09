Live
  • Вт 09.09.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.38

Сколько харьковчан получили сертификаты єВідновлення, сказал Терехов

Общество 20:13   09.09.2025
Оксана Якушко
Сколько харьковчан получили сертификаты єВідновлення, сказал Терехов Скриншот

Харьковчане уже получили сертификаты на квартиры и частные дома, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

«Сегодня мы уже передали в Киев 30 тысяч 600 заявок, которые идут по єВідновленню, и напоминаю, что эта система работает для поврежденных домов. И одобрено уже 17 тысяч заявок, люди получили средства в размере практически 1,5 миллиарда гривен», – рассказал Терехов.

Также в Харькове городские власти за свой счет восстановили с начала войны 1400 домов для жителей города.

Но есть и немало построек, которые невозможно отстроить. От жильцов полностью разрушенных жилых домов сегодня поступило 5 тысяч заявок.

«И я хочу сказать, что уже одобрено 1758 заявок и людям начислено практически 3 миллиарда гривен по компенсации. И они могут на эти средства, то есть за эти сертификаты, получить жилье. Уже получили на квартиры 1359 сертификатов. А сертификаты по частным домам предоставили 135 людям», – отметил Игорь Терехов.

Читайте также: В Харькове — взрывы: по пригороду били из авиации, пострадавший (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове — взрывы: по пригороду били из авиации, пострадавший (фото)
В Харькове — взрывы: по пригороду били из авиации, пострадавший (фото)
09.09.2025, 15:30
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
09.09.2025, 14:31
Новости Харькова — главное за 9 сентября: удары по пригороду, опасная погода
Новости Харькова — главное за 9 сентября: удары по пригороду, опасная погода
09.09.2025, 18:12
Харьковчанка из Гарварда объяснила, что с Трампом и где решительность стран ЕС
Харьковчанка из Гарварда объяснила, что с Трампом и где решительность стран ЕС
09.09.2025, 18:18
Харьковчанке прислали табак без акциза: нашли фальсификата на 8 млн грн
Харьковчанке прислали табак без акциза: нашли фальсификата на 8 млн грн
09.09.2025, 18:02
Тепло и без дождей. Прогноз погоды на 10 сентября в Харькове и области
Тепло и без дождей. Прогноз погоды на 10 сентября в Харькове и области
09.09.2025, 20:37

Новости по теме:

12:36
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
20:53
Больше 3400 домов и квартир купили вместо уничтоженного жилья на Харьковщине
12:13
Махинации с «єВідновленням» на Харьковщине: второй фигурант получил подозрение
20:00
Почти 10 млрд грн выделили жителям Харьковщины на новые дома и квартиры
13:39
Статистика «єВідновлення» в Харькове: сколько жителей уже получили помощь

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Сколько харьковчан получили сертификаты єВідновлення, сказал Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2025 в 20:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане уже получили сертификаты на квартиры и частные дома, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.".