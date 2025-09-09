Сколько харьковчан получили сертификаты єВідновлення, сказал Терехов

Харьковчане уже получили сертификаты на квартиры и частные дома, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

«Сегодня мы уже передали в Киев 30 тысяч 600 заявок, которые идут по єВідновленню, и напоминаю, что эта система работает для поврежденных домов. И одобрено уже 17 тысяч заявок, люди получили средства в размере практически 1,5 миллиарда гривен», – рассказал Терехов.

Также в Харькове городские власти за свой счет восстановили с начала войны 1400 домов для жителей города.

Но есть и немало построек, которые невозможно отстроить. От жильцов полностью разрушенных жилых домов сегодня поступило 5 тысяч заявок.

«И я хочу сказать, что уже одобрено 1758 заявок и людям начислено практически 3 миллиарда гривен по компенсации. И они могут на эти средства, то есть за эти сертификаты, получить жилье. Уже получили на квартиры 1359 сертификатов. А сертификаты по частным домам предоставили 135 людям», – отметил Игорь Терехов.