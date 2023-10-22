Ветеран из Харькова, выступивший против МСЭК, обратился к побратимам
Денис Олийник, получивший ранение во время защиты Харькова от вражеских ДРГ в первые дни войны, отказался смириться с несправедливым решением и хамством сотрудников МСЭК. Он сделал свою историю публичной и выступил с обращением в нацмарафоне к защитникам Украины.
«Я хочу сказать: не бойтесь, побратимы, обращаться к журналистам, к правоохранительным органам и всем, кто может помочь. Мы не должны никому ничего доказывать, что мы заслуживаем эту группу (инвалидности). Если законом предусмотрено, что у нас есть ранение, предусматривающее третью или вторую группу, мы должны этого добиваться. Мы не должны отдавать последние копейки и на стороне что-то решать. Если для кого-то справедливость уже умерла, но хоть немного ее есть», — сказал Олийник.
Он признался, что для него было внутренним вызовом решение противостоять своему же государству.
«Ты ждешь поддержки, а оказывается, что ты противостоишь этим паркетным крысам, которые берут на себя роль богов и решают твою дальнейшую судьбу. Я получил сложное ранение и имею все возможные документы из разных институтов, подтверждающих, что у меня необратимая потеря способностей ноги. Во-первых, эти документы не были изучены, во-вторых – хамское отношение со стороны представителей МСЭК. Еще это ряд процедур: сначала ты должен пройти военный госпиталь (ВЛК), дальше – взять у семейного врача справку о направлении на прохождение МСЭК. Дальше ты снова проходишь врачей в поликлинике. Потом берешь весь этот пакет документов, едешь на МСЭК, даешь им – с ожиданием того, что они объективно в рамках закона изучат их. А они просто берут эту папку документов и, даже не открывая ее, говорят: у тебя третья группа», — поделился своей историей ветеран.
Напомним, Денис Олийник в соцсетях возмутился отношением к себе руководительницы Харьковского областного центра медико-санитарной экспертизы №3 Ларисы Буничевой. Во-первых, мужчина не согласился с выводом комиссии о группе инвалидности. Во-вторых — заявил, что Буничева рекомендовала ему отрезать ногу. Сама Буничева отрицает, что давала воину подобные рекомендации. Она заверяет: ему только зачитали закон. В ситуации уже разбирается Министерство здравоохранения Украины.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ветеран, инвалидность, МСЭК;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 18:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Денис Олийник, получивший ранение во время защиты Харькова от вражеских ДРГ в первые дни войны, отказался смириться с несправедливым решением и хамством сотрудников МСЭК. Он сделал свою историю публичной и выступил с обращением в нацмарафоне к защитникам Украины".