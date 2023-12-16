У Харкові затримали чоловіка, який зарізав сусіда
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські затримали чоловіка за вбивство сусіда в Основ’янському районі Харкова.
Повідомлення про подію правоохоронці отримали 15 грудня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Встановлено, що 43-річний чоловік знаходився вдома на кухні комунальної квартири, коли почув, як сусід напідпитку ображає свою матір. Чоловік заступився за жінку. Після чого між чоловіками виникла сварка. В ході конфлікту 39-річний сусід наніс іншому кілька ножових поранень. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер», – зазначили правоохоронці.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 22:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали чоловіка за вбивство сусіда в Основ’янському районі Харкова.".