У Харкові затримали чоловіка, який зарізав сусіда

Поліцейські затримали чоловіка за вбивство сусіда в Основ’янському районі Харкова.

Повідомлення про подію правоохоронці отримали 15 грудня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Встановлено, що 43-річний чоловік знаходився вдома на кухні комунальної квартири, коли почув, як сусід напідпитку ображає свою матір. Чоловік заступився за жінку. Після чого між чоловіками виникла сварка. В ході конфлікту 39-річний сусід наніс іншому кілька ножових поранень. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер», – зазначили правоохоронці.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує до 15 років тюрми.