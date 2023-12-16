В Харькове задержали мужчину, который зарезал соседа

Полицейские задержали мужчину за убийство соседа в Основянском районе Харькова.

Сообщения о происшествии правоохранители получили 15 декабря, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Установлено, что 43-летний мужчина находился дома на кухне коммунальной квартиры, когда услышал, как сосед под хмельком оскорбляет свою мать. Мужчина вступился за женщину. После чего между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта 39-летний сосед нанес другому несколько ножевых ранений. От полученных травм 43-летний потерпевший погиб», — отметили правоохранители.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.