В Харькове задержали мужчину, который зарезал соседа
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские задержали мужчину за убийство соседа в Основянском районе Харькова.
Сообщения о происшествии правоохранители получили 15 декабря, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Установлено, что 43-летний мужчина находился дома на кухне коммунальной квартиры, когда услышал, как сосед под хмельком оскорбляет свою мать. Мужчина вступился за женщину. После чего между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта 39-летний сосед нанес другому несколько ножевых ранений. От полученных травм 43-летний потерпевший погиб», — отметили правоохранители.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 22:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали мужчину за убийство соседа в Основянском районе Харькова.".