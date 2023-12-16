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В Харькове задержали мужчину, который зарезал соседа

Происшествия 22:00   16.12.2023
Виктория Яковенко
В Харькове задержали мужчину, который зарезал соседа Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские задержали мужчину за убийство соседа в Основянском районе Харькова.

Сообщения о происшествии правоохранители получили 15 декабря, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Установлено, что 43-летний мужчина находился дома на кухне коммунальной квартиры, когда услышал, как сосед под хмельком оскорбляет свою мать. Мужчина вступился за женщину. После чего между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта 39-летний сосед нанес другому несколько ножевых ранений. От полученных травм 43-летний потерпевший погиб», — отметили правоохранители.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 22:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали мужчину за убийство соседа в Основянском районе Харькова.".