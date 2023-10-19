В Харькове отец зарезал сына — и сядет на семь лет

Ленинский райсуд Полтавы признал пенсионера виновным в убийстве собственного сына. Сама трагедия случилась в Харькове 15 августа.

Смертельный удар ножом 37-летнему сыну пенсионер нанес дома — на ул. Танкопия.

«Установлено, что между отцом и сыном возникла ссора, во время которой пожилой мужчина схватил нож и ударил им сына в грудную клетку. От полученного ранения 37-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Сам отец-убийца признал свою вину частично. Он объяснил судьям, что у сына были проблемы с наркотиками и алкоголем. Так что конфликты в семье были не редкостью. По словам обвиняемого, в ту ночь сын угрожал ему, ругался и вел себя агрессивно. Учитывая все обстоятельства, суд назначил пенсионеру наказание в виде семи лет лишения свободы.