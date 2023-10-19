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У Харкові батько зарізав сина – і сяде на сім років

Події 10:27   19.10.2023
Оксана Горун
У Харкові батько зарізав сина – і сяде на сім років

Ленінський райсуд Полтави визнав пенсіонера винним у вбивстві власного сина. Сама трагедія сталася у Харкові 15 серпня.

 Смертельний удар ножем 37-річному синові пенсіонер завдав удома  – на вул. Танкопія.

“Встановлено, що між батьком і сином виникла сварка, під час якої літній чоловік схопив ніж і вдарив ним сина в грудну клітину. Від отриманого поранення 37-річний чоловік помер на місці події”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Сам батько-вбивця визнав свою провину частково. Він пояснив суддям, що у сина були проблеми з наркотиками та алкоголем. Отже, конфлікти в сім’ї були не рідкістю. За словами обвинуваченого, тієї ночі син погрожував йому, лаявся та поводився агресивно. З огляду на всі обставини, суд призначив пенсіонеру покарання у вигляді семи років ув’язнення.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 10:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ленінський райсуд Полтави визнав пенсіонера винним у вбивстві власного сина. Сама трагедія сталася у Харкові 15 серпня".