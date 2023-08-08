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За вбивство батьків харків’янин сяде на 13 років

Події 10:02   08.08.2023
Оксана Горун
За вбивство батьків харків’янин сяде на 13 років

Суд ухвалив вирок 33-річному чоловікові, який у травні цього року кухонним ножем зарізав своїх батьків під час побутової сварки.

“Суд визнав винним 33-річного чоловіка за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). 4 серпня колегія суддів Червонозаводського районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок щодо чоловіка. Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, резонансне вбивство сталося 29 травня в Основ’янському районі Харкова. Чоловік був удома з батьками. У них виникла побутова сварка (далеко не перша в цій родині). Під час сварки син кинувся на батька та матір із кухонним ножем. Він завдав батькам численних поранень. Мати загинула на місці Батька намагалися врятувати медики, але у лікарні він також помер.

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Після вбивства чоловік намагався втекти. Але далеко не добіг: на вулиці його впіймали поліціянти.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 10:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд ухвалив вирок 33-річному чоловікові, який у травні цього року кухонним ножем зарізав своїх батьків під час побутової сварки".