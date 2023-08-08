За убийство родителей харьковчанин сядет на 13 лет
Суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который в мае этого года кухонным ножом зарезал собственных родителей во время бытовой ссоры.
«Суд признал виновным 33-летнего мужчину по факту умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 4 августа коллегия судей Червонозаводского районного суда г. Харькова вынесла обвинительный приговор в отношении мужчины. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Напомним, резонансное убийство произошло 29 мая в Основянском районе Харькова. Мужчина был дома с родителями. У них возникла бытовая ссора (далеко не первая в этой семье). Во время ссоры сын кинулся на отца и мать с кухонным ножом. Он нанес родителям многочисленные ранения. Мать умерла на месте. Отца пытались спасти медики, но в больнице он также скончался.
Читайте также: Приказал голос – харьковчанин о том, как зарезал семью и сбил пешехода (видео)
После убийства мужчина пытался скрыться. Но далеко не убежал: на улице его поймали полицейские.
Новости по теме:
Вы читали новость: «За убийство родителей харьковчанин сядет на 13 лет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 10:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который в мае этого года кухонным ножом зарезал собственных родителей во время бытовой ссоры".