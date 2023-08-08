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За убийство родителей харьковчанин сядет на 13 лет

Происшествия 10:02   08.08.2023
Оксана Горун
За убийство родителей харьковчанин сядет на 13 лет

Суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который в мае этого года кухонным ножом зарезал собственных родителей во время бытовой ссоры.

«Суд признал виновным 33-летнего мужчину по факту умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 4 августа коллегия судей Червонозаводского районного суда г. Харькова вынесла обвинительный приговор в отношении мужчины. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, резонансное убийство произошло 29 мая в Основянском районе Харькова. Мужчина был дома с родителями. У них возникла бытовая ссора (далеко не первая в этой семье). Во время ссоры сын кинулся на отца и мать с кухонным ножом. Он нанес родителям многочисленные ранения. Мать умерла на месте. Отца пытались спасти медики, но в больнице он также скончался.

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После убийства мужчина пытался скрыться. Но далеко не убежал: на улице его поймали полицейские.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 10:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который в мае этого года кухонным ножом зарезал собственных родителей во время бытовой ссоры".