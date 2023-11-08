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Под Харьковом на пожаре мужчина отравился угарным газом — ГСЧС

Происшествия 07:13   08.11.2023
Оксана Горун
Под Харьковом на пожаре мужчина отравился угарным газом — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар произошел в поселке Коротич под Харьковом, горел частный дом.

«В 13:06 возник пожар, не связанный с боевыми действиями в пгт Коротич Харьковского района области. Горел частный жилой дом на площади 60 кв. м. Пострадал владелец дома, с отравлением угарным газом он был госпитализирован в областную больницу», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, пожар локализировали в 13:45, а полностью потушили в 15:15. В процессе участвовали 10 пожарных и две единицы техники.

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В целом за сутки в Харьковской области произошло девять пожаров. Два из них — из-за боевых действий. Оба — в Волчанске. Его обстреливали вечером 7 ноября. Из-за вражеских ударов горело хозсооружение и ангар. О пострадавших не сообщают.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 07:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел в поселке Коротич под Харьковом, горел частный дом".