Под Харьковом на пожаре мужчина отравился угарным газом — ГСЧС

Пожар произошел в поселке Коротич под Харьковом, горел частный дом.

«В 13:06 возник пожар, не связанный с боевыми действиями в пгт Коротич Харьковского района области. Горел частный жилой дом на площади 60 кв. м. Пострадал владелец дома, с отравлением угарным газом он был госпитализирован в областную больницу», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, пожар локализировали в 13:45, а полностью потушили в 15:15. В процессе участвовали 10 пожарных и две единицы техники.

В целом за сутки в Харьковской области произошло девять пожаров. Два из них — из-за боевых действий. Оба — в Волчанске. Его обстреливали вечером 7 ноября. Из-за вражеских ударов горело хозсооружение и ангар. О пострадавших не сообщают.