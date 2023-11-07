Главные новости 7 ноября: на Харьковщине обстреляли 17 населенных пунктов

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

08:24

Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов. Без пострадавших — Синегубов

Враг за сутки бил по приграничным и прифронтовым населенным пунктам Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского, Купянского районов.

«Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Окоп Богодуховского района, Гатище, Бударки, Охримовка Чугуевского района, Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района», — перечислил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, около 16:00 6 ноября били по Купянску-Узловому. Там разрушен дом. В 19:25 — по Волчанску. Пострадавших за сутки нет.

07:58

Сутки прошли без пожаров из-за обстрелов — ГСЧС

«В течение суток на Харьковщине пожары от вражеских обстрелов не зафиксированы. Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 77 взрывоопасных предметов», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

07:00

Ночь с одной тревогой и без «шахедов»

В ночь с 6 на 7 ноября российские оккупанты не терроризировали жителей Харькова «налетами» БПЛА или ракетными ударами. Тревога звучала с 23:05 по 23:38. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

В целом спокойно ночь прошла и в других регионах Украины. Тревог из-за «шахедов» не было.

06:55

На Купянском направлении за сутки зафиксировали 20 атак врага — Генштаб

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили около 20 атак противника», — проинформировал Генштаб ВСУ.

06:48

ISW сообщил о продвижении армии РФ под Купянском

«Российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременьная и 6 ноября добились подтвержденного продвижения. Геолоцированные кадры, опубликованные 6 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к юго-западу от Первомайского (24 км к востоку от Купянска)», — проинформировали в Институте изучения войны.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за предыдущие сутки на Харьковщине отбили 15 вражеских атак.