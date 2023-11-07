Били из РСЗО и артиллерии. Последствия сегодняшних обстрелов Купянщины (фото)

7 ноября российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области из РСЗО и артиллерии. О раненых гражданских не сообщается.

Около 11:30 оккупанты ударили по поселку Купянск-Узловой, предварительно, из РСЗО «Ураган». В результате повреждены жилые дома, здание вокзала, гаражи и автомобиль, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Примерно в 12:00 российская армия обстреляла из артиллерии село Осиново. Повреждены дом, хозяйственная постройка и авто.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура