Били из РСЗО и артиллерии. Последствия сегодняшних обстрелов Купянщины (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
7 ноября российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области из РСЗО и артиллерии. О раненых гражданских не сообщается.
Около 11:30 оккупанты ударили по поселку Купянск-Узловой, предварительно, из РСЗО «Ураган». В результате повреждены жилые дома, здание вокзала, гаражи и автомобиль, сообщает Харьковская облпрокуратура.
Примерно в 12:00 российская армия обстреляла из артиллерии село Осиново. Повреждены дом, хозяйственная постройка и авто.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 ноября российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области из РСЗО и артиллерии. О раненых гражданских не сообщается. ".