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Били из РСЗО и артиллерии. Последствия сегодняшних обстрелов Купянщины (фото)

Происшествия 18:59   07.11.2023
Елена Нагорная
Били из РСЗО и артиллерии. Последствия сегодняшних обстрелов Купянщины (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

7 ноября российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области из РСЗО и артиллерии. О раненых гражданских не сообщается. 

Около 11:30 оккупанты ударили по поселку Купянск-Узловой, предварительно, из РСЗО «Ураган». В результате повреждены жилые дома, здание вокзала, гаражи и автомобиль, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Примерно в 12:00 российская армия обстреляла из артиллерии село Осиново. Повреждены дом, хозяйственная постройка и авто.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 18:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 ноября российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области из РСЗО и артиллерии. О раненых гражданских не сообщается. ".