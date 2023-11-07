Били з РСЗВ та артилерії. Наслідки сьогоднішніх обстрілів Куп’янщини (фото)
7 листопада російські військові обстріляли Куп’янський район Харківської області з РСЗВ та артилерії. Про поранених цивільних не повідомляється.
Близько 11:30 окупанти вдарили по селищу Куп’янськ-Вузловий, попередньо з РСЗВ “Ураган”. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки, будівля вокзалу, гаражі та автомобіль, інформує Харківська облпрокуратура.
Приблизно о 12:00 російська армія обстріляла з артилерії село Осиново. Пошкоджено будинок, господарську споруду та авто.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 18:59;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада російські військові обстріляли Куп’янський район Харківської області з РСЗВ та артилерії. Про поранених цивільних не повідомляється. ".