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Били з РСЗВ та артилерії. Наслідки сьогоднішніх обстрілів Куп’янщини (фото)

Події 18:59   07.11.2023
Елена Нагорная
Били з РСЗВ та артилерії. Наслідки сьогоднішніх обстрілів Куп’янщини (фото)

7 листопада російські військові обстріляли Куп’янський район Харківської області з РСЗВ та артилерії. Про поранених цивільних не повідомляється. 

Близько 11:30 окупанти вдарили по селищу Куп’янськ-Вузловий, попередньо з РСЗВ “Ураган”. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки, будівля вокзалу, гаражі та автомобіль, інформує Харківська облпрокуратура.

Приблизно о 12:00 російська армія обстріляла з артилерії село Осиново. Пошкоджено будинок, господарську споруду та авто.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 18:59;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада російські військові обстріляли Куп’янський район Харківської області з РСЗВ та артилерії. Про поранених цивільних не повідомляється. ".