Били з РСЗВ та артилерії. Наслідки сьогоднішніх обстрілів Куп’янщини (фото)

7 листопада російські військові обстріляли Куп’янський район Харківської області з РСЗВ та артилерії. Про поранених цивільних не повідомляється.

Близько 11:30 окупанти вдарили по селищу Куп’янськ-Вузловий, попередньо з РСЗВ “Ураган”. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки, будівля вокзалу, гаражі та автомобіль, інформує Харківська облпрокуратура.

Приблизно о 12:00 російська армія обстріляла з артилерії село Осиново. Пошкоджено будинок, господарську споруду та авто.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура