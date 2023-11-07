Ворог спробує здійснити прорив на Куп’янському напрямку – аналітика Машовця

Найближчим часом війська РФ намагатимуться продовжувати активні наступальні дії з півночі у напрямку села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області, а також спробують прорватися до дороги Р-07 Куп’янськ – Сватове з боку Першотравневого.

Такий прогноз опублікував у своєму телеграм-каналі військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Атаки на села Іванівка та Кислівка Куп’янського району, за його словами, також навряд чи припиняться.

На Куп’янському напрямку, повідомив Машовець, кілька діб тому супротивник провів кілька операцій:

– Підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади за підтримки 138-ї бригади зробили чергову безуспішну спробу прорватися у бік Петропавлівки з боку Лимана Першого, діючи через Синьківку та вздовж залізниці, що їде на захід села.

– Підрозділи 15-го мотострілецького полку 2-ї “таманської” мотострілецької дивізії атакували передові позиції ЗСУ на південний захід від села Першотравневе, мали частковий успіх.

– Трохи на південь від селища Новоселівське підрозділи 272-го мотострілецького полку 47-ї танкової дивізії спробували безрезультатно пробитися у бік села Стельмахівка Луганської області.

“Найближчим часом на цьому напрямку слід очікувати продовження боротьби за контроль над дорогою Р-07 на ділянці від Степової Новоселівки до Крохмального, а також повторення атак противника у бік Петропавлівки з півночі – або з боку села Вільшана, або з боку села Лиман Перший та вздовж річки Оскіл та залізниці”, — резюмував Машовець.