Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца

В ближайшее время войска РФ будут пытаться продолжать активные наступательные действия с севера в направлении села Петропавловка Купянского района Харьковской области, а также попытаются прорваться к дороге Р-07 Купянск — Сватово со стороны Первомайского.

Такой прогноз опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Атаки на села Ивановка и Кисловка Купянского района, по его словам, также вряд ли прекратятся.

На Купянском направлении, сообщил Машовец, несколько суток назад противник провел несколько операций:

— Подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке 138-й бригады предприняли очередную безуспешную попытку прорваться в сторону Петропавловки со стороны Лимана Первого, действуя через Синьковку и вдоль железной дороги, которая едет на запад села.

— Подразделения 15-го мотострелкового полка 2-й «таманской» мотострелковой дивизии атаковали передовые позиции ВСУ юго-западнее села Первомайское, имели частичный успех.

— Чуть южнее поселка Новоселовское подразделения 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии попытались безрезультатно пробиться в сторону села Стельмаховка Луганской области.

“В ближайшее время на этом направлении следует ожидать продолжения борьбы за контроль над дорогой Р-07 на участке от Степной Новоселовки до Крахмального, а также повторения атак противника в сторону Петропавловки с севера — или со стороны села Ольшана, или со стороны села Лиман Первый и вдоль реки Оскол и железной дороги”, — резюмировал Машовец.