Live
  • Вт 07.11.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.72

Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца

Общество 18:41   07.11.2023
Елена Нагорная
Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца

В ближайшее время войска РФ будут пытаться продолжать активные наступательные действия с севера в направлении села Петропавловка Купянского района Харьковской области, а также попытаются прорваться к дороге Р-07 Купянск — Сватово со стороны Первомайского.

Такой прогноз опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Атаки на села Ивановка и Кисловка Купянского района, по его словам, также вряд ли прекратятся.

На Купянском направлении, сообщил Машовец, несколько суток назад противник провел несколько операций:

— Подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке 138-й бригады предприняли очередную безуспешную попытку прорваться в сторону Петропавловки со стороны Лимана Первого, действуя через Синьковку и вдоль железной дороги, которая едет на запад села.

— Подразделения 15-го мотострелкового полка 2-й «таманской» мотострелковой дивизии атаковали передовые позиции ВСУ юго-западнее села Первомайское, имели частичный успех.

— Чуть южнее поселка Новоселовское подразделения 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии попытались безрезультатно пробиться в сторону села Стельмаховка Луганской области.

“В ближайшее время на этом направлении следует ожидать продолжения борьбы за контроль над дорогой Р-07 на участке от Степной Новоселовки до Крахмального, а также повторения атак противника в сторону Петропавловки с севера — или со стороны села Ольшана, или со стороны села Лиман Первый и вдоль реки Оскол и железной дороги”, — резюмировал Машовец.

Читайте также: Под Купянском враг потерял меньше техники, чем накануне. В ВСУ назвали причины

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности
Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности
07.11.2023, 14:39
В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу
В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу
07.11.2023, 16:46
Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца
Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца
07.11.2023, 18:41
45 суток в карцере: директора школы на Харьковщине сдали врагу учителя
45 суток в карцере: директора школы на Харьковщине сдали врагу учителя
07.11.2023, 08:45
«Россия, Богом поцелованная» – экс-кандидат в мэры Харькова получил подозрение
«Россия, Богом поцелованная» – экс-кандидат в мэры Харькова получил подозрение
07.11.2023, 12:47
Главные новости Харькова 7 ноября: дома с теплом, в метро — Новый год
Главные новости Харькова 7 ноября: дома с теплом, в метро — Новый год
07.11.2023, 19:09

Новости по теме:

18:41
Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца
19:19
Под Купянском враг потерял меньше техники, чем накануне. В ВСУ назвали причины
08:26
«Нам новая задача – взять Купянск» — ГУР перехватило разговор оккупантов
18:49
Генштаб: На Харьковщине войска РФ пытались штурмовать при поддержке авиации
18:01
Фейгин в Купянске оценивает перспективы РФ «открыть дорогу на Харьков» (видео)

Вы читали новость: «Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 18:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшее время войска РФ будут пытаться продолжать активные наступательные действия с севера в направлении села Петропавловка Купянского района Харьковской области, а также попытаются прорваться к дороге Р-07 Купянск — Сватово со стороны Первомайского.".