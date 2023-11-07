Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца
В ближайшее время войска РФ будут пытаться продолжать активные наступательные действия с севера в направлении села Петропавловка Купянского района Харьковской области, а также попытаются прорваться к дороге Р-07 Купянск — Сватово со стороны Первомайского.
Такой прогноз опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Атаки на села Ивановка и Кисловка Купянского района, по его словам, также вряд ли прекратятся.
На Купянском направлении, сообщил Машовец, несколько суток назад противник провел несколько операций:
— Подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке 138-й бригады предприняли очередную безуспешную попытку прорваться в сторону Петропавловки со стороны Лимана Первого, действуя через Синьковку и вдоль железной дороги, которая едет на запад села.
— Подразделения 15-го мотострелкового полка 2-й «таманской» мотострелковой дивизии атаковали передовые позиции ВСУ юго-западнее села Первомайское, имели частичный успех.
— Чуть южнее поселка Новоселовское подразделения 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии попытались безрезультатно пробиться в сторону села Стельмаховка Луганской области.
“В ближайшее время на этом направлении следует ожидать продолжения борьбы за контроль над дорогой Р-07 на участке от Степной Новоселовки до Крахмального, а также повторения атак противника в сторону Петропавловки с севера — или со стороны села Ольшана, или со стороны села Лиман Первый и вдоль реки Оскол и железной дороги”, — резюмировал Машовец.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, купянское направление, Машовець, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшее время войска РФ будут пытаться продолжать активные наступательные действия с севера в направлении села Петропавловка Купянского района Харьковской области, а также попытаются прорваться к дороге Р-07 Купянск — Сватово со стороны Первомайского.".