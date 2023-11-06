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Под Купянском враг потерял меньше техники, чем накануне. В ВСУ назвали причины

Происшествия 19:19   06.11.2023
Елена Нагорная
Под Купянском враг потерял меньше техники, чем накануне. В ВСУ назвали причины

За минувшие сутки на Купянском направлении потери оккупантов составили 202 человека и 18 единиц техники, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«За предыдущие дни было больше уничтожено техники, потому что были удачные охоты на российские танки и БМП, БМД. У них снова ощущается определенная нехватка техники, но они ее подтягивают, подтягивают резервы и не только на пехоту делают акцент, но и на поддержку танками и боевыми бронированными машинами», — пояснил Фитьо.

По его словам, оккупанты не оставляют надежд захватить Купянск.

«За минувшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Это Синьковка, Петропавловка и Ивановка Харьковской области. Противник нанес девять авиационных ударов, шесть дронов применил по украинским позициям. Произошло 610 обстрелов. Количество обстрелов плюс-минус остается одинаковым. Авиаудары и дроны-камикадзе — все зависит от погоды», — отметил начальник службы связей с общественностью.

Украинские защитники держат оборону, стратегических достижений у противника нет, добавил он.

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Напомним, 5 ноября Фитьо сообщал, что украинские воины за сутки уничтожили 25 единиц вражеской техники: пять танков и четыре боевые бронированные машины.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 19:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Купянском направлении потери оккупантов составили 202 человека и 18 единиц техники, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".