О больших потерях врага на Купянском направлении заявили в ВСУ
За минувшие сутки на Купянском направлении потери оккупантов достигли 212 человек, а за прошедшую неделю — 583 человека, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«Это большие потери. И все время подтягиваются резервы для их обновления, обновления отказников и дезертиров», — отметил он и добавил, что количество вражеской живой силы остается на уровне, озвученном ранее.
По его словам, войска РФ не прекращают атак, целью которых является захват Купянска. Украинские защитники за сутки уничтожили 25 единиц вражеской техники: пять танков и четыре боевые бронированные машины.
«Противник к атакам приобщает больше техники, потому что вскоре погода будет ухудшаться. И использование техники будет уменьшаться, потому что почва будет вязкой, и техника уже не сможет в таком количестве применяться. Акцент будет делаться именно на пехоту», — пояснил начальник службы связей с общественностью.
Также за сутки на направлении зафиксировано 765 обстрелов.
«Враг не оставляет надежд найти слабые места в нашей обороне. Не прекращаются атаки. За минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений. Это Синьковка, Ивановка Харьковской области. Новоегоровка, Спорное — вся линия активна. Был нанесен один авиационный удар, применены 11 дронов-камикадзе», — рассказал Фитьо.
Читайте также: ISW: РФ за сутки не добилась успеха под Купянском. Что на других фронтах
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, купянск, купянское направление, потери, Фитьо, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «О больших потерях врага на Купянском направлении заявили в ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 10:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Купянском направлении потери оккупантов достигли 212 человек, а за прошедшую неделю — 583 человека, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".