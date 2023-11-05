О больших потерях врага на Купянском направлении заявили в ВСУ

За минувшие сутки на Купянском направлении потери оккупантов достигли 212 человек, а за прошедшую неделю — 583 человека, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Это большие потери. И все время подтягиваются резервы для их обновления, обновления отказников и дезертиров», — отметил он и добавил, что количество вражеской живой силы остается на уровне, озвученном ранее.

По его словам, войска РФ не прекращают атак, целью которых является захват Купянска. Украинские защитники за сутки уничтожили 25 единиц вражеской техники: пять танков и четыре боевые бронированные машины.

«Противник к атакам приобщает больше техники, потому что вскоре погода будет ухудшаться. И использование техники будет уменьшаться, потому что почва будет вязкой, и техника уже не сможет в таком количестве применяться. Акцент будет делаться именно на пехоту», — пояснил начальник службы связей с общественностью.

Также за сутки на направлении зафиксировано 765 обстрелов.

«Враг не оставляет надежд найти слабые места в нашей обороне. Не прекращаются атаки. За минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений. Это Синьковка, Ивановка Харьковской области. Новоегоровка, Спорное — вся линия активна. Был нанесен один авиационный удар, применены 11 дронов-камикадзе», — рассказал Фитьо.