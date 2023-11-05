ISW: РФ за сутки не добилась успеха под Купянском. Что на других фронтах
4 ноября российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов, сообщает Институт изучения войны США (ISW).
Также, как сообщают аналитики, военные РФ не имели успехов в районе Бахмута Донецкой области и в приграничном районе Донецко-Запорожской области, но в то же время незначительно продвинулись возле Авдеевки Донецкой области и Гуляйполя Запорожской области. По-прежнему российским силам не удается вытеснить украинские войска с их позиций на левобережье Херсонщины.
Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что враг наращивает усилия по захвату высот, завладению Синьковкой и созданию благоприятных условий для захвата Купянска.
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- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: isw, купянск, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 08:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 ноября российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов, сообщает Институт изучения войны США (ISW).".