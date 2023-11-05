ISW: РФ за сутки не добилась успеха под Купянском. Что на других фронтах

4 ноября российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов, сообщает Институт изучения войны США (ISW).

Также, как сообщают аналитики, военные РФ не имели успехов в районе Бахмута Донецкой области и в приграничном районе Донецко-Запорожской области, но в то же время незначительно продвинулись возле Авдеевки Донецкой области и Гуляйполя Запорожской области. По-прежнему российским силам не удается вытеснить украинские войска с их позиций на левобережье Херсонщины.

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что враг наращивает усилия по захвату высот, завладению Синьковкой и созданию благоприятных условий для захвата Купянска.