Около десяти атак врага отбили украинские военные на Харьковщине — Генштаб

Армия РФ на Харьковщине в течение суток вела безуспешные штурмовые действия возле сел Синьковка и Ивановка Купянского района.

Там украинские защитники отбили около десяти атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

На Слобожанском направлении противник проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских защитников на другие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.