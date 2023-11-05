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Около десяти атак врага отбили украинские военные на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:33   05.11.2023
Елена Нагорная
Около десяти атак врага отбили украинские военные на Харьковщине — Генштаб

Армия РФ на Харьковщине в течение суток вела безуспешные штурмовые действия возле сел Синьковка и Ивановка Купянского района.

Там украинские защитники отбили около десяти атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

На Слобожанском направлении противник проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских защитников на другие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 07:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине в течение суток вела безуспешные штурмовые действия возле сел Синьковка и Ивановка Купянского района.".