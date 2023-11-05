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Генштаб: Близько десяти атак ворога відбили українські військові на Харківщині

Події 07:33   05.11.2023
Олена Нагорна
Генштаб: Близько десяти атак ворога відбили українські військові на Харківщині

Армія РФ на Харківщині протягом доби вела безуспішні штурмові дії біля сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району.

Там українські захисники відбили близько десяти атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

На Слобожанському напрямку супротивник проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських оборонців на загрозливі напрямки та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

Читайте також: РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 07:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ на Харківщині протягом доби вела безуспішні штурмові дії біля сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району.".