РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський
Наразі на ділянці Ягідне – Куп’янськ-Вузловий противник зупинив активні дії. Адже зазнав значних втрат і наразі проводить перегрупування, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
«Сили оборони професійно виконують задачі – за останній тиждень на Куп’янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими – 220, пораненими – 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон», – зазначив Сирський.
При цьому, противник силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій продовжує вести наступальні дії в районі Куп’янського лісу, Першотравневого та Орлянського.
«Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, заволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп’янська», – додав Сирський.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: активные, действия, ЗСУ, куп'янск, Купянск-Узловой, окупанти, рф, сырский;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 16:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі на ділянці Ягідне – Куп’янськ-Вузловий противник зупинив активні дії. Адже зазнав значних втрат і наразі проводить перегрупування, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.".