РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський

Наразі на ділянці Ягідне – Куп’янськ-Вузловий противник зупинив активні дії. Адже зазнав значних втрат і наразі проводить перегрупування, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Сили оборони професійно виконують задачі – за останній тиждень на Куп’янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими – 220, пораненими – 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон», – зазначив Сирський.

При цьому, противник силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій продовжує вести наступальні дії в районі Куп’янського лісу, Першотравневого та Орлянського.

«Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, заволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп’янська», – додав Сирський.