Live
  • Сб 04.11.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський

Суспільство 16:05   04.11.2023
Вікторія Яковенко
РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський

Наразі на ділянці Ягідне – Куп’янськ-Вузловий противник зупинив активні дії. Адже зазнав значних втрат і наразі проводить перегрупування, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Сили оборони професійно виконують задачі – за останній тиждень на Куп’янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими – 220, пораненими – 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон», – зазначив Сирський.

При цьому, противник силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій продовжує вести наступальні дії в районі Куп’янського лісу, Першотравневого та Орлянського.

«Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, заволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп’янська», – додав Сирський.

Читайте також: Чи мають росіяни успіхи в районі Куп’янська. Інформація Сирського

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський
РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський
04.11.2023, 16:05
Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю
Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю
04.11.2023, 15:06
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
31.10.2023, 15:31
«Досить красти». Харків’яни вийшли на акцію «Гроші – на ЗСУ» (відео)
«Досить красти». Харків’яни вийшли на акцію «Гроші – на ЗСУ» (відео)
04.11.2023, 13:31
Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу
Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу
03.11.2023, 18:27
Справа про розбещення дітей на Харківщині. “Місця емоціям не буде” – Болвінов
Справа про розбещення дітей на Харківщині. “Місця емоціям не буде” – Болвінов
04.11.2023, 12:08

Новини за темою:


Ви читали новину: «РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 16:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі на ділянці Ягідне – Куп’янськ-Вузловий противник зупинив активні дії. Адже зазнав значних втрат і наразі проводить перегрупування, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.".