ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось
На участке Ягодное — Купянск-Узловой противник остановил активные действия. Так как понес значительные потери и сейчас проводит перегруппировку, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
«Силы обороны профессионально выполняют задачи – за последнюю неделю на Купянском направлении потери оккупантов достигли в личном составе 583 человек, из них убитыми – 220, ранеными – 358, 5 военнослужащих противника захвачены в плен», – отметил Сырский.
При этом противник силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского.
«Наращивает усилия по захвату высот, завладению Синьковкой и созданию благоприятных условий для захвата Купянска», — добавил Сырский.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: активные, ВСУ, действия, купянск, Купянск-Узловой, оккупанты, окупанти, рф, сырский;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 16:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На участке Ягодное — Купянск-Узловой противник остановил активные действия. Так как понес значительные потери и сейчас проводит перегруппировку, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.".