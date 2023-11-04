ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось

На участке Ягодное — Купянск-Узловой противник остановил активные действия. Так как понес значительные потери и сейчас проводит перегруппировку, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Силы обороны профессионально выполняют задачи – за последнюю неделю на Купянском направлении потери оккупантов достигли в личном составе 583 человек, из них убитыми – 220, ранеными – 358, 5 военнослужащих противника захвачены в плен», – отметил Сырский.

При этом противник силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского.

«Наращивает усилия по захвату высот, завладению Синьковкой и созданию благоприятных условий для захвата Купянска», — добавил Сырский.