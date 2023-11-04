Live
  • Сб 04.11.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось

Общество 16:05   04.11.2023
Виктория Яковенко
ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось

На участке Ягодное — Купянск-Узловой противник остановил активные действия. Так как понес значительные потери и сейчас проводит перегруппировку, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Силы обороны профессионально выполняют задачи – за последнюю неделю на Купянском направлении потери оккупантов достигли в личном составе 583 человек, из них убитыми – 220, ранеными – 358, 5 военнослужащих противника захвачены в плен», – отметил Сырский.

При этом противник силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского.

«Наращивает усилия по захвату высот, завладению Синьковкой и созданию благоприятных условий для захвата Купянска», — добавил Сырский.

Читайте также: Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Хватит воровать». Харьковчане вышли на акцию «Деньги – на ВСУ» (видео)
«Хватит воровать». Харьковчане вышли на акцию «Деньги – на ВСУ» (видео)
04.11.2023, 13:31
Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу
Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу
03.11.2023, 18:27
Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки
Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки
03.11.2023, 12:47
Дело о развращении детей на Харьковщине. «Места эмоциям не будет» – Болвинов
Дело о развращении детей на Харьковщине. «Места эмоциям не будет» – Болвинов
04.11.2023, 12:08
Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде в воскресенье
Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде в воскресенье
04.11.2023, 15:06
ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось
ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось
04.11.2023, 16:05

Новости по теме:


Вы читали новость: «ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 16:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На участке Ягодное — Купянск-Узловой противник остановил активные действия. Так как понес значительные потери и сейчас проводит перегруппировку, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.".