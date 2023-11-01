Live
  • Ср 01.11.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.28
  • EUR 38.55

Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского

Общество 14:12   01.11.2023
Виктория Яковенко
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского Фото: Military Media Center

Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Цель россиян ясна – они хотят снова оккупировать город. Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед», — написал Сырский в Telegram-канале.

Читайте также: Сырский заявил об уничтожении колонны техники РФ на Купянском направлении

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
01.11.2023, 14:12
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
01.11.2023, 11:43
Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз
Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз
01.11.2023, 13:51
Сидел возле забора с пьяным отчимом. В Харькове мать потеряла 11-летнего сына
Сидел возле забора с пьяным отчимом. В Харькове мать потеряла 11-летнего сына
01.11.2023, 12:55
Ушли из дома и не вернулись. На Харьковщине ищут двух мужчин
Ушли из дома и не вернулись. На Харьковщине ищут двух мужчин
01.11.2023, 14:41
На Харьковщине задержали мужчин, пытавшихся убить жителя Бучи. Кадры нападения
На Харьковщине задержали мужчин, пытавшихся убить жителя Бучи. Кадры нападения
01.11.2023, 15:21

Новости по теме:

23:02
Ударные БпЛА залетели на Харьковщину. Просят не снимать работу ПВО (обновлено)
18:41
Был удачный урожай вражеских танков — Фитьо о Лимано-Купянском направлении
15:31
В мире животных. Бойцы ВСУ показали, как живут в блиндаже со змеями (видео)
11:24
На Харьковщине помогают семьям воинов ВСУ с восстановлением домов (фото)
13:50
«Россияне пытаются продвинуться вперед» — Сырский о ситуации под Купянском

Вы читали новость: «Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 14:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.".