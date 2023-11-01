Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
Фото: Military Media Center
Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
«Цель россиян ясна – они хотят снова оккупировать город. Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед», — написал Сырский в Telegram-канале.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, купянск, Купянское, направление, россияне, сырский, успехи;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 14:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.".