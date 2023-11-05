ISW: Війська РФ за добу не досягли успіху під Куп’янськом. Що на інших фронтах

4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли якихось заявлених або підтверджених успіхів, повідомляє Інститут вивчення війни США (ISW).

Також, як пишуть аналітики, військові РФ не мали успіхів у районі Бахмута Донецької області та у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей, але водночас трохи просунулися біля Авдіївки Донецької області та Гуляйполя Запорізької області. Як і раніше російським силам не вдається витіснити українські війська з їхніх позицій на лівобережжі Херсонщини.

Напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ворог нарощує зусилля із захоплення висот, заволодіння Синьківкою та створення сприятливих умов для захоплення Куп’янська.