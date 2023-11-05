ISW: Війська РФ за добу не досягли успіху під Куп’янськом. Що на інших фронтах
4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли якихось заявлених або підтверджених успіхів, повідомляє Інститут вивчення війни США (ISW).
Також, як пишуть аналітики, військові РФ не мали успіхів у районі Бахмута Донецької області та у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей, але водночас трохи просунулися біля Авдіївки Донецької області та Гуляйполя Запорізької області. Як і раніше російським силам не вдається витіснити українські війська з їхніх позицій на лівобережжі Херсонщини.
Напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ворог нарощує зусилля із захоплення висот, заволодіння Синьківкою та створення сприятливих умов для захоплення Куп’янська.
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- Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: isw, куп'янск, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 08:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли якихось заявлених або підтверджених успіхів, повідомляє Інститут вивчення війни США (ISW).".