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ISW: Війська РФ за добу не досягли успіху під Куп’янськом. Що на інших фронтах

Політика 08:57   05.11.2023
Олена Нагорна
ISW: Війська РФ за добу не досягли успіху під Куп’янськом. Що на інших фронтах

4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли якихось заявлених або підтверджених успіхів, повідомляє Інститут вивчення війни США (ISW).

Також, як пишуть аналітики, військові РФ не мали успіхів у районі Бахмута Донецької області та у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей, але водночас трохи просунулися біля Авдіївки Донецької області та Гуляйполя Запорізької області. Як і раніше російським силам не вдається витіснити українські війська з їхніх позицій на лівобережжі Херсонщини.

Напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ворог нарощує зусилля із захоплення висот, заволодіння Синьківкою та створення сприятливих умов для захоплення Куп’янська.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 08:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли якихось заявлених або підтверджених успіхів, повідомляє Інститут вивчення війни США (ISW).".