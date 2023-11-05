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Про великі втрати ворога на Куп’янському напрямку заявили у ЗСУ

Суспільство 10:22   05.11.2023
Олена Нагорна
Про великі втрати ворога на Куп’янському напрямку заявили у ЗСУ

Минулої доби на Куп’янському напрямку втрати окупантів сягнули 212 осіб, а за минулий тиждень – 583 людей, розповів в етері нацмарафону начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“Це великі втрати. І весь час підтягуються резерви для їхнього поновлення, поновлення відказників та дезертирів”, – зазначив він і додав, що при цьому кількість ворожої живої сили залишається на рівні, озвученому раніше.

За його словами, війська РФ не припиняють атак, метою яких є захоплення Куп’янська. Українські оборонці за добу знищили 25 одиниць ворожої техніки: п’ять танків та чотири бойові броньовані машини.

“Противник до атак долучає більше техніки, бо незабаром погода буде погіршуватися. І використання техніки буде зменшуватися, тому що ґрунт буде вогкий, і техніка вже не зможе в такій кількості застосовуватися. Акцент буде робитися саме на піхоту”, – пояснив начальник служби зв’язків із громадськістю.

Також за добу на напрямку зафіксовано 765 обстрілів.

“Ворог не полишає надій знайти слабкі місця в нашій обороні. Не припиняються атаки. За минулу добу відбулося 14 бойових зіткнень. Це Синьківка, Іванівка Харківської області. Новоєгорівка, Спірне – вся лінія активна. Був завданий один авіаційний удар, застосовано 11 дронів-камікадзе”, – розповів Фітьо.

Читайте також: ISW: Війська РФ за добу не досягли успіху під Куп’янськом. Що на інших фронтах

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 10:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Куп’янському напрямку втрати окупантів сягнули 212 осіб, а за минулий тиждень – 583 людей, розповів в етері нацмарафону начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".