Про великі втрати ворога на Куп’янському напрямку заявили у ЗСУ
Минулої доби на Куп’янському напрямку втрати окупантів сягнули 212 осіб, а за минулий тиждень – 583 людей, розповів в етері нацмарафону начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
“Це великі втрати. І весь час підтягуються резерви для їхнього поновлення, поновлення відказників та дезертирів”, – зазначив він і додав, що при цьому кількість ворожої живої сили залишається на рівні, озвученому раніше.
За його словами, війська РФ не припиняють атак, метою яких є захоплення Куп’янська. Українські оборонці за добу знищили 25 одиниць ворожої техніки: п’ять танків та чотири бойові броньовані машини.
“Противник до атак долучає більше техніки, бо незабаром погода буде погіршуватися. І використання техніки буде зменшуватися, тому що ґрунт буде вогкий, і техніка вже не зможе в такій кількості застосовуватися. Акцент буде робитися саме на піхоту”, – пояснив начальник служби зв’язків із громадськістю.
Також за добу на напрямку зафіксовано 765 обстрілів.
“Ворог не полишає надій знайти слабкі місця в нашій обороні. Не припиняються атаки. За минулу добу відбулося 14 бойових зіткнень. Це Синьківка, Іванівка Харківської області. Новоєгорівка, Спірне – вся лінія активна. Був завданий один авіаційний удар, застосовано 11 дронів-камікадзе”, – розповів Фітьо.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ЗСУ, куп'янск, купянское направление, потери, Фитьо, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 10:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Куп’янському напрямку втрати окупантів сягнули 212 осіб, а за минулий тиждень – 583 людей, розповів в етері нацмарафону начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".