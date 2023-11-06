Під Куп’янськом ворог втратив менше техніки, ніж напередодні. Інформація ЗСУ

Минулої доби на Куп’янському напрямку втрати окупантів склали 202 особи та 18 одиниць техніки, розповів в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“За попередні дні було більше знищено техніки, бо були вдалі полювання на російські танки та БМП, БМД. У них знову відчувається брак техніки, але вони її підтягують, підтягують резерви та не тільки на піхоту роблять акцент, а й на підтримку танками та бойовими броньованими машинами”, – пояснив Фітьо.

За його словами, окупанти не полишають надій захопити Куп’янськ.

“За минулу добу відбулося шість бойових зіткнень. Це Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Харківської області. Супротивник завдав дев’ять авіаційних ударів, шість дронів застосував по українських позиціях. Відбулося 610 обстрілів. Кількість обстрілів плюс-мінус залишається однаковою. Авіаудари та дрони-камікадзе – все залежить від погоди. Якщо псується – менше застосовується авіація та дрони-камікадзе”, – зазначив начальник служби зв’язків з громадськістю.

Українські захисники тримають оборону, стратегічних здобутків у супротивника немає, додав він.

Нагадаємо, 5 листопада Фітьо повідомляв, що українські воїни за добу знищили 25 одиниць ворожої техніки: п’ять танків і чотири бойові броньовані машини.