Live
  • Пн 06.11.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.17
  • EUR 38.73

Під Куп’янськом ворог втратив менше техніки, ніж напередодні. Інформація ЗСУ

Події 19:19   06.11.2023
Олена Нагорна
Під Куп’янськом ворог втратив менше техніки, ніж напередодні. Інформація ЗСУ

Минулої доби на Куп’янському напрямку втрати окупантів склали 202 особи та 18 одиниць техніки, розповів в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“За попередні дні було більше знищено техніки, бо були вдалі полювання на російські танки та БМП, БМД. У них знову відчувається брак техніки, але вони її підтягують, підтягують резерви та не тільки на піхоту роблять акцент, а й на підтримку танками та бойовими броньованими машинами”, – пояснив Фітьо.

За його словами, окупанти не полишають надій захопити Куп’янськ.

“За минулу добу відбулося шість бойових зіткнень. Це Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Харківської області. Супротивник завдав дев’ять авіаційних ударів, шість дронів застосував по українських позиціях. Відбулося 610 обстрілів. Кількість обстрілів плюс-мінус залишається однаковою. Авіаудари та дрони-камікадзе – все залежить від погоди. Якщо псується – менше застосовується авіація та дрони-камікадзе”, – зазначив начальник служби зв’язків з громадськістю.

Українські захисники тримають оборону, стратегічних здобутків у супротивника немає, додав він.

Читайте також: Війська РФ продовжили штурмувати на Харківщині та били з артилерії – Генштаб

Нагадаємо, 5 листопада Фітьо повідомляв, що українські воїни за добу знищили 25 одиниць ворожої техніки: п’ять танків і чотири бойові броньовані машини.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Без дощу, але прохолодніше. Прогноз погоди в Харкові та області на 7 листопада
Без дощу, але прохолодніше. Прогноз погоди в Харкові та області на 7 листопада
06.11.2023, 19:49
Під Куп’янськом ворог втратив менше техніки, ніж напередодні. Інформація ЗСУ
Під Куп’янськом ворог втратив менше техніки, ніж напередодні. Інформація ЗСУ
06.11.2023, 19:19
Війська РФ продовжили штурмувати на Харківщині та били з артилерії – Генштаб
Війська РФ продовжили штурмувати на Харківщині та били з артилерії – Генштаб
06.11.2023, 18:49
«Наши орлики летят бомбить фашистов» – вчителька з Харківщини підтримала рф
«Наши орлики летят бомбить фашистов» – вчителька з Харківщини підтримала рф
06.11.2023, 18:10
Полярне сяйво над Україною. Харківський астроном пояснив причини (фото)
Полярне сяйво над Україною. Харківський астроном пояснив причини (фото)
05.11.2023, 19:39
Озерні рослини – на зимівлю. Центральний парк Харкова готується до холодів
Озерні рослини – на зимівлю. Центральний парк Харкова готується до холодів
06.11.2023, 17:39

Новини за темою:

15:22
Призову не буде. Затверджено перехід ЗСУ на службу за контрактом і рекрутинг
10:22
Про великі втрати ворога на Куп’янському напрямку заявили у ЗСУ
07:48
Україна готує масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на РФ – генерал
19:17
6 ворожих атак відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб
17:41
Передавав РФ інформацію про ЗСУ. На Харківщині судитимуть адвоката

Ви читали новину: «Під Куп’янськом ворог втратив менше техніки, ніж напередодні. Інформація ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 19:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Куп’янському напрямку втрати окупантів склали 202 особи та 18 одиниць техніки, розповів в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".