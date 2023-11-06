Війська РФ продовжили штурмувати на Харківщині та били з артилерії – Генштаб

На Куп’янському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили 15 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Окіп, Бударки, Гатище та Охримівка на Слобожанському напрямку, а також Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове – на Куп’янському.