Війська РФ продовжили штурмувати на Харківщині та били з артилерії – Генштаб
На Куп’янському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили 15 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Окіп, Бударки, Гатище та Охримівка на Слобожанському напрямку, а також Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, обстріли, Харків, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили 15 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".