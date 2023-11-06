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Війська РФ продовжили штурмувати на Харківщині та били з артилерії – Генштаб

Події 18:49   06.11.2023
Олена Нагорна
Війська РФ продовжили штурмувати на Харківщині та били з артилерії – Генштаб

На Куп’янському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили 15 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Окіп, Бударки, Гатище та Охримівка на Слобожанському напрямку, а також Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: 10 атак на Куп’янському напрямку: Генштаб ЗСУ повідомив про події на фронті

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 18:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили 15 атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".