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10 атак на Куп’янському напрямку: Генштаб ЗСУ повідомив про події на фронті

Події 07:25   06.11.2023
Оксана Горун
10 атак на Куп’янському напрямку: Генштаб ЗСУ повідомив про події на фронті

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував про атаки та авіаудари по території Харківщини. А також – нічну комбіновану атаку “шахедами” та ракетами по Україні.

“Російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету “Іскандер-М”, протикорабельну ракету “Онікс”, 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА“, – повідомили в Генштабі.

У Харківській області ніч пройшла без повітряних тривог. Протягом доби армія РФ завдала авіаційних ударів по Синьківці та Іванівці під Куп’янськом. Населені пункти Харківської області – серед 90 в Україні, які були під обстрілами. Загалом територією України армія РФ завдала шість ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснила 76 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 53 бойові зіткнення.

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“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника“, – поінформували в ГШ.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Українська ППО знищила чотири розвідувальні БПЛА ворога. Ракетники вразили три артилерійські засоби та п’ять районів зосередження росіян.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 07:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував про атаки та авіаудари по території Харківщини. А також – нічну комбіновану атаку “шахедами” та ракетами по Україні".