Фейгін у Куп’янську оцінює перспективи РФ “відкрити дорогу на Харків” (відео)
Російський правозахисник, опозиційний політик та блогер Марк Фейгін приїхав у місто Куп’янськ Харківської області.
“Куди пустили, туди доїхав. Зараз знаходимося в Куп’янську. Місце це значуще, бо з літа цього року Куп’янськ намагалися захопити російські війська і рапортували про те, що Куп’янськ візьмуть. А ось я поряд із в’їздом до міста. Стела пофарбована у кольори національного прапора України. Машинки тут їздять. Неподалік тут, звісно, позиції, проте нічого не вийшло. Куп’янськ не взято. Він як був під Україною, так і залишається”, — пояснив Фейгін мету своєї поїздки в етері “24 каналу”.
Крім Куп’янська, продовжив правозахисник, він хоче побачити ще кілька місць, щоби оцінити перспективи Кремля захопити місто та “відкрити дорогу на Харків”.
“Усе, що бачив, – не віщує жодних надій… Я ось з тими, з ким розмовляв, усе дуже буденно. Жодного відчуття, що місце може з рук в руки переходити, взагалі немає абсолютно. І ознак таких немає”, – сказав Фейгін.
Він також не виключає, що в межах поїздки може відвідати село Гроза, де 5 жовтня 2023 року внаслідок російського ракетного удару по кафе-магазину загинули 59 людей.
У своєму телеграм-каналі Фейгін зазначив, що присвятив Куп’янську безліч етерів.
Ще одне відео правозахисник зняв у центрі міста біля краєзнавчого музею, зруйнованого обстрілом військ РФ 25 квітня 2023 року. Тоді загинули директорка установи Ірина Осадча та співробітниця музею Олена Водоп’янова.
“Відоме місце – краєзнавчий музей. Ну те, що було музеєм. Зараз тут музей неба. Музей російські війська вирішили зруйнувати”, – прокоментував Фейгін.
Відео: телеграм Марка Фейгіна
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 18:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський правозахисник, опозиційний політик та блогер Марк Фейгін приїхав у місто Куп’янськ Харківської області.".