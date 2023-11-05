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Фейгин в Купянске оценивает перспективы РФ «открыть дорогу на Харьков» (видео)

Мир 18:01   05.11.2023
Елена Нагорная
Фейгин в Купянске оценивает перспективы РФ «открыть дорогу на Харьков» (видео)

Российский правозащитник, оппозиционный политик и блогер Марк Фейгин приехал в город Купянск Харьковской области.

«Куда пустили, туда доехал. Сейчас находимся в Купянске. Место это значимое, потому что с лета этого года Купянск пытались захватить российские войска и рапортовали о том, что Купянск возьмут. А вот я рядом с въездом в город. Стела выкрашена в цвета национального флага Украины. Машинки здесь ездят. Недалеко тут, конечно, позиции, но, тем не менее, ничего не получилось. Купянск не взят. Он как был под Украиной, так и остается», — объяснил Фейгин причины своей поездки в эфире «24 канала».

Помимо Купянска, продолжил правозащитник, он хочет увидеть еще несколько мест, чтобы оценить перспективы Кремля захватить город и «открыть дорогу на Харьков».

«Все, что видел, — не предвещает никаких надежд… Я вот с теми, с кем разговаривал, все очень буднично. Никакого ощущения, что место может из рук в руки переходить, вообще нет абсолютно. И признаков таких нет», — сказал Фейгин.

Он также не исключает, что в рамках поездки может посетить село Гроза, где 5 октября 2023 года в результате российского ракетного удара по кафе-магазину погибли 59 человек.

В своем Telegram-канале Фейгин отметил, что посвятил Купянску множество эфиров.

Еще одно видео правозащитник снял в центре города возле краеведческого музея, разрушенного обстрелом войск РФ 25 апреля 2023 года. Тогда погибли директор учреждения Ирина Осадчая и сотрудница музея Елена Водопьянова.

«Известное место — краеведческий музей. Ну, то, что было музеем. Сейчас здесь музей неба. Музей российские войска решили разрушить», — прокомментировал Фейгин.

Видео: Telegram Марка Фейгина

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 18:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский правозащитник, оппозиционный политик и блогер Марк Фейгин приехал в город Купянск Харьковской области.".