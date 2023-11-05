Фейгин в Купянске оценивает перспективы РФ «открыть дорогу на Харьков» (видео)
Российский правозащитник, оппозиционный политик и блогер Марк Фейгин приехал в город Купянск Харьковской области.
«Куда пустили, туда доехал. Сейчас находимся в Купянске. Место это значимое, потому что с лета этого года Купянск пытались захватить российские войска и рапортовали о том, что Купянск возьмут. А вот я рядом с въездом в город. Стела выкрашена в цвета национального флага Украины. Машинки здесь ездят. Недалеко тут, конечно, позиции, но, тем не менее, ничего не получилось. Купянск не взят. Он как был под Украиной, так и остается», — объяснил Фейгин причины своей поездки в эфире «24 канала».
Помимо Купянска, продолжил правозащитник, он хочет увидеть еще несколько мест, чтобы оценить перспективы Кремля захватить город и «открыть дорогу на Харьков».
«Все, что видел, — не предвещает никаких надежд… Я вот с теми, с кем разговаривал, все очень буднично. Никакого ощущения, что место может из рук в руки переходить, вообще нет абсолютно. И признаков таких нет», — сказал Фейгин.
Он также не исключает, что в рамках поездки может посетить село Гроза, где 5 октября 2023 года в результате российского ракетного удара по кафе-магазину погибли 59 человек.
В своем Telegram-канале Фейгин отметил, что посвятил Купянску множество эфиров.
Еще одно видео правозащитник снял в центре города возле краеведческого музея, разрушенного обстрелом войск РФ 25 апреля 2023 года. Тогда погибли директор учреждения Ирина Осадчая и сотрудница музея Елена Водопьянова.
«Известное место — краеведческий музей. Ну, то, что было музеем. Сейчас здесь музей неба. Музей российские войска решили разрушить», — прокомментировал Фейгин.
Видео: Telegram Марка Фейгина
Читайте также: О больших потерях врага на Купянском направлении заявили в ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: купянск, фейгин, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Фейгин в Купянске оценивает перспективы РФ «открыть дорогу на Харьков» (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 18:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский правозащитник, оппозиционный политик и блогер Марк Фейгин приехал в город Купянск Харьковской области.".