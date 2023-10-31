ООН выяснила, что за смертельным ударом по селу Гроза на Харьковщине стоит РФ
Результаты мониторинга опубликовали в отчете, основанном на двух миссиях по установлению фактов в селе Гроза Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в ходе которых они опросили 35 человек, включая местных жителей, свидетелей, двух выживших, медицинский персонал и сотрудники морга, сообщает Reuters.
Выступая перед журналистами в Женеве, пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл заявила, что «есть разумные основания полагать, что ракета была запущена российскими вооруженными силами».
Она добавила: «Во время нападения не было никаких признаков присутствия военнослужащих или каких-либо других законных военных целей в кафе или рядом с ним».
Министерство обороны рф не сразу прокомментировало отчет во вторник.
«Российские вооруженные силы либо не сделали все возможное, чтобы убедиться, что объект нападения был военным объектом, а не гражданскими лицами или гражданскими объектами, либо преднамеренно целились по гражданским лицам или гражданским объектам», — говорится в докладе ООН.
«Любой сценарий будет нарушением международного гуманитарного права», — сказал Тросселл.
«Мы призываем рф провести полное и прозрачное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности и принять меры для предотвращения подобных нападений в будущем», — сказала Тросселл.
В результате удара российской ракеты «Искандер» по селу Гроза 59 человек погибли, еще пятеро до сих пор находятся в больнице. Россияне в ООН признались, что убили мирных они, но тут же назвали всех своих жертв «неонацистами». Братьев Мамонов, один из которых до войны служил в Нацполиции, объявили в розыск. Известно, что они перешли на сторону оккупантов в первые же дни полномасштабного вторжения и сбежали с захватчиками в РФ. Однако в селе нашлись люди, которые продолжали общаться с предателями. Информаторов Мамонов ищут следователи. Братьев Владимира и Дмитрия Мамонов, уроженцев села Гроза, подозревают в том, что они навели ракету кафе, где проходил поминальный обед по воину ВСУ. На поминки собралась едва ли не половина села, в том числе — знакомые и родственники самих Мамонов.
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- Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, гроза, ООН, погибшие, ракета, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 15:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Результаты мониторинга опубликовали в отчете, основанном на двух миссиях по установлению фактов в селе Гроза Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в ходе которых они опросили 35 человек, включая местных жителей, свидетелей, двух выживших, медицинский персонал и сотрудники морга, сообщает Reuters.".