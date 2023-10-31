Live
  • Вт 31.10.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.37
  • EUR 38.56

ООН выяснила, что за смертельным ударом по селу Гроза на Харьковщине стоит РФ

Мир 15:00   31.10.2023
Оксана Якушко
ООН выяснила, что за смертельным ударом по селу Гроза на Харьковщине стоит РФ

Результаты мониторинга опубликовали в отчете, основанном на двух миссиях по установлению фактов в селе Гроза Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в ходе которых они опросили 35 человек, включая местных жителей, свидетелей, двух выживших, медицинский персонал и сотрудники морга, сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами в Женеве, пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл заявила, что «есть разумные основания полагать, что ракета была запущена российскими вооруженными силами».

Она добавила: «Во время нападения не было никаких признаков присутствия военнослужащих или каких-либо других законных военных целей в кафе или рядом с ним».

Министерство обороны рф не сразу прокомментировало отчет во вторник.

«Российские вооруженные силы либо не сделали все возможное, чтобы убедиться, что объект нападения был военным объектом, а не гражданскими лицами или гражданскими объектами, либо преднамеренно целились по гражданским лицам или гражданским объектам», — говорится в докладе ООН.

«Любой сценарий будет нарушением международного гуманитарного права», — сказал Тросселл.

«Мы призываем рф провести полное и прозрачное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности и принять меры для предотвращения подобных нападений в будущем», — сказала Тросселл.

В результате удара российской ракеты «Искандер» по селу Гроза 59 человек погибли, еще пятеро до сих пор находятся в больнице. Россияне в ООН признались, что убили мирных они, но тут же назвали всех своих жертв «неонацистами». Братьев Мамонов, один из которых до войны служил в Нацполиции, объявили в розыск. Известно, что они перешли на сторону оккупантов в первые же дни полномасштабного вторжения и сбежали с захватчиками в РФ. Однако в селе нашлись люди, которые продолжали общаться с предателями. Информаторов Мамонов ищут следователи. Братьев Владимира и Дмитрия Мамонов, уроженцев села Гроза, подозревают в том, что они навели ракету кафе, где проходил поминальный обед по воину ВСУ. На поминки собралась едва ли не половина села, в том числе — знакомые и родственники самих Мамонов.

Читайте также: «У убийц есть имя» — на Харьковщине появились борды с фото братьев-Мамонов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Владелица салона красоты на Харьковщине работала на ФСБ
Владелица салона красоты на Харьковщине работала на ФСБ
31.10.2023, 10:00
В мире животных. Бойцы ВСУ показали, как живут в блиндаже со змеями (видео)
В мире животных. Бойцы ВСУ показали, как живут в блиндаже со змеями (видео)
31.10.2023, 15:31
Житель Харьковщины подорвался у себя во дворе: мужчину госпитализировали
Житель Харьковщины подорвался у себя во дворе: мужчину госпитализировали
31.10.2023, 14:35
ООН выяснила, что за смертельным ударом по селу Гроза на Харьковщине стоит РФ
ООН выяснила, что за смертельным ударом по селу Гроза на Харьковщине стоит РФ
31.10.2023, 15:00
Армия РФ ночью обстреляла Харьковщину, есть разрушения — Синегубов
Армия РФ ночью обстреляла Харьковщину, есть разрушения — Синегубов
31.10.2023, 08:26
Новости Харькова под обстрелами и в блэкаут: как работают редакторы
Новости Харькова под обстрелами и в блэкаут: как работают редакторы
31.10.2023, 16:10

Новости по теме:

19:18
8 атак россиян отбили воины на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
19:06
3 атаки отбили украинские воины возле Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
12:13
Газ вернули во все дома на Харьковщине после атаки «шахедов» — Минэнерго
16:09
Журналисты собрали доказательства, что по больнице в Газе ударили бойцы ХАМАС
13:40
Сколько домов на Харьковщине до сих пор без газа после атаки «шахедов»

Вы читали новость: «ООН выяснила, что за смертельным ударом по селу Гроза на Харьковщине стоит РФ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 15:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Результаты мониторинга опубликовали в отчете, основанном на двух миссиях по установлению фактов в селе Гроза Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в ходе которых они опросили 35 человек, включая местных жителей, свидетелей, двух выживших, медицинский персонал и сотрудники морга, сообщает Reuters.".