«У убийц есть имя» — на Харьковщине появились борды с фото братьев-Мамонов

На Харьковщине появились борды с изображением братьев из села Гроза — Владимира и Дмитрия Мамонов. Их подозревают в том, что навели ракету на собственных односельчан, погубив 59 человек.

Борды, размещенные в населенных пунктах Шевченковской громады, сфотографировали и опубликовали пользователи соцсетей. Глава громады Сергей Стариков в комментарии «Укринформу» подтвердил, что такие изображения действительно появились на «подведомственной» территории.

Глава громады утверждает что местные жители не имеют отношения к появлению «антимамоновских» бордов. И намекнул что за прославлением подозреваемых стоят «специально обученные люди». Но не уточнил — кто.

Братьев Владимира и Дмитрия Мамонов, уроженцев села Гроза, подозревают в том, что они навели ракету кафе, где проходил поминальный обед по воину ВСУ. На поминки собралась едва ли не половина села, в том числе — знакомые и родственники самих Мамонов. В результате удара российской ракеты «Искандер» 59 человек погибли, еще пятеро до сих пор находятся в больнице. Россияне в ООН признались, что убили мирных они, но тут же назвали всех своих жертв «неонацистами». Братьев Мамонов, один из которых до войны служил в Нацполиции, объявили в розыск. Известно, что они перешли на сторону оккупантов в первые же дни полномасштабного вторжения и сбежали с захватчиками в РФ. Однако в селе нашлись люди, которые продолжали общаться с предателями. Информаторов Мамонов ищут следователи.