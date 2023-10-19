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«У убийц есть имя» — на Харьковщине появились борды с фото братьев-Мамонов

Общество 10:56   19.10.2023
Оксана Горун
«У убийц есть имя» — на Харьковщине появились борды с фото братьев-Мамонов Фото: соцсети

На Харьковщине появились борды с изображением братьев из села Гроза — Владимира и Дмитрия Мамонов. Их подозревают в том, что навели ракету на собственных односельчан, погубив 59 человек. 

Борды, размещенные в населенных пунктах Шевченковской громады, сфотографировали и опубликовали пользователи соцсетей. Глава громады Сергей Стариков в комментарии «Укринформу» подтвердил, что такие изображения действительно появились на «подведомственной» территории.

Борды с мамонами на Харьковщине 3
Фото: соцсети

Глава громады утверждает что местные жители не имеют отношения к появлению «антимамоновских» бордов. И намекнул что за прославлением подозреваемых стоят «специально обученные люди». Но не уточнил — кто.

Борды с мамонами на Харьковщине 2
Фото: соцсети

Братьев Владимира и Дмитрия Мамонов, уроженцев села Гроза, подозревают в том, что они навели ракету кафе, где проходил поминальный обед по воину ВСУ. На поминки собралась едва ли не половина села, в том числе — знакомые и родственники самих Мамонов. В результате удара российской ракеты «Искандер» 59 человек погибли, еще пятеро до сих пор находятся в больнице. Россияне в ООН признались, что убили мирных они, но тут же назвали всех своих жертв «неонацистами». Братьев Мамонов, один из которых до войны служил в Нацполиции, объявили в розыск. Известно, что они перешли на сторону оккупантов в первые же дни полномасштабного вторжения и сбежали с захватчиками в РФ. Однако в селе нашлись люди, которые продолжали общаться с предателями. Информаторов Мамонов ищут следователи.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 10:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине появились борды с изображением братьев из села Гроза — Владимира и Дмитрия Мамонов. Их подозревают в том, что навели ракету на собственных односельчан, погубив 59 человек".